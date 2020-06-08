Энергетика
Парламентская газетаСтоимость барреля нефти марки Brent выросла до $43,05
По состоянию на 8.23 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе росла на 1,77% — до 43,05 доллара за баррель. В свою очередь, июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,44% — до 40,11 доллара за баррель.
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Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Общество
Шумахер перенесет новую операцию
Lenta.ru 08:11
Транспорт
ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
Общество
«СКА Арена» показала, как будет выглядеть парк на месте снесённого СКК
ООО "СКА Арена" в конце прошлого года заключило с городом концессионное соглашение на реконструкцию СКК.
DP.RU 05:39
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Происшествия
Видео допроса Ефремова появилось в Сети
ФАН вчера в 22:15
Политика
Путин призвал отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо действовать на опережение и отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий, действуя без нарушения прав пользователей.
РИА Новости 07:24
Религия
Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли
Взгляд.ру 07:41
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Происшествия
Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу
Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
Москва 24 вчера в 06:25
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Политика
Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
RT на русском 06:06
Здоровье
В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса
Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
Происшествия
Ростехнадзор назвал возможную причину аварии в Норильске
Российская газета 07:07
Политика
Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
В среду, 10 июня, в Иркутске на 31-й сессии Законодательного собрания Иркутской области назначены выборы губернатора региона.
Наш Север 02:16
Политика
Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта
Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Газета.Ru 08 июня в 12:08
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс вчера в 15:05
Общество
Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»
S7 приобрела комплекс «Морской старт» в 2018 году. До этого он находился в США, выходя для проведения запусков в Тихий океан.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
Политика
РФ и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз 19 июня
Как сообщалось, соглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Белоруссии или России.
Интерфакс 08:07
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене
На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01