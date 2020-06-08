Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
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Племянница погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о трагедии

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Астрономы зафиксировали серию мощных коротких радиосигналов из космоса.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня

С 9 июня власти Москвы сняли большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции.
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Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
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США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
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Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

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В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
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Отменять ограничения в Архангельской области начнут не раньше 15 июня

Ограничительные меры в Архангельской области начнут поэтапно отменять, если удастся успешно миновать недельный "испытательный срок".
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Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались

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Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4

Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
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Внутренний туризм в России запустится с 1 июля

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля.
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