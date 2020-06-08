Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
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