Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
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В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
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Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что примерно половина работающих россиян может быть уволена в связи с пандемией коронавируса.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
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