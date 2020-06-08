Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
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Цены на нефть начали падать

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Эхономика: Рост мировых рынков с признаками эйфории

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Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

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Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
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Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

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Армия и оружие

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Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня

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Армия и оружие

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В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
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Сергей Собянин разрешил в Москве почти все, что было можно до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин отменил основные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса,— режим домашней самоизоляции и цифровые пропуска для поездок.
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Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

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