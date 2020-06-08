Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2%, до $41,06.
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На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
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Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
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Представители Министерства здравоохранения РФ объявили о вводе специальных нормативов времени приема одного пациента у онкологов, инфекционистов и хирургов в амбулаторном звене.
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Экономика
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RT на русском вчера в 13:50
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RT на русском вчера в 10:35
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Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
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