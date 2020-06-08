Энергетика
Моя Москва.онлайнСтоимость нефти Brent превысила $43
Отмечается, что в последний раз стоимость нефти этого сорта была больше $43 за баррель 6 марта 2020 года. Кроме того, нефть сорта WTI также подорожала на 1,7% и торговалась на уровне $40,22 за баррель.
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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
Вечерняя Москвавчера в 19:48
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Экономика
Знак: Шойгу продвигал компанию, которая зарабатывает миллиарды на поставках пожарных сигнализаций в новые больницы
Издание Znak.com выяснило, как глава Минобороны Сергей Шойгу продвигал компанию, которая теперь зарабатывает миллиарды на поставках пожарных сигнализаций в новые больницы для больных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:02
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Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
В список ненадежных попали агрегаты, устанавливаемые в модели Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60 2012-2015 годов выпуска.
SpeedMe вчера в 02:09
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Политика
Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США
Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Общество
Мишустин заявил о постепенном открытии туристического сезона в РФ
В понедельник, 8 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия готова постепенно открыть туристический сезон.
Форпост Северо-Запад 05:00
Кино
Найден постановщик новых «Зловещих мертвецов» — но Эша там не будет
Брюс Кэмпбелл, исполнитель роли Эша в «Зловещих мертвецах», подтвердил, что в разработке действительно находится новый фильм франшизы.
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Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
Кино
Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»
Киноафиша России 05:35
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Энергетика
«Газпром» сообщил о крупнейшем в своей истории контракте
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд кубометров газа в течение 20 лет.
BFM.ru 13:15
Общество
В России могут определить минимальный размер почасовой оплаты труда
С 1 января 2021 года минимальный почасовой размер оплаты труда может составить 150 рублей в час, сообщает РИА Новости.
Ярновости 02:44
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Дмитрий Азаров продлил режим самоизоляции в Самарской области.
63.ru 05:56
Кино
Кеннет Брана не смог указать на главного злодея в фильме «Довод»
Британо-ирландский актер театра и кино Кеннет Брана, исполнивший одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана Довод, сомневается, играет ли он антагониста или нет.
iReactor 12:49
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
РИА Новости 05:11
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36