Энергетика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСтоимость нефти Brent превысила $43

Отмечается, что в последний раз стоимость нефти этого сорта была больше $43 за баррель 6 марта 2020 года. Кроме того, нефть сорта WTI также подорожала на 1,7% и торговалась на уровне $40,22 за баррель.
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Нефтяные волны: сырьевые цены бросает в разные стороны после решения ОПЕК+

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Цена нефтяной корзины ОПЕК существенно подскочила

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $41 за баррель

Rambler News Service11:16

Нефть опустилась ниже $41 за баррель

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Цена нефти Brent впервые за три месяца превысила $43 за баррель

RT на русском06:20

Цена нефти Brent превысила $43

Коммерсантъвчера в 20:11

Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта

Вечерняя Москвавчера в 19:48
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

ТАСС 13:32
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Экономика

Знак: Шойгу продвигал компанию, которая зарабатывает миллиарды на поставках пожарных сигнализаций в новые больницы

Издание Znak.com выяснило, как глава Минобороны Сергей Шойгу продвигал компанию, которая теперь зарабатывает миллиарды на поставках пожарных сигнализаций в новые больницы для больных коронавирусом.
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

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Общество

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ТК Звезда вчера в 07:18
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Политика

Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США

Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
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Общество

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Интерфакс 07:22
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
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Общество

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В понедельник, 8 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия готова постепенно открыть туристический сезон.
Форпост Северо-Запад 05:00
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Кино

Найден постановщик новых «Зловещих мертвецов» — но Эша там не будет

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Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
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Политика

Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17

Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

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РИА Новости 10:57
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У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

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Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
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Политика

На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
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Кино

Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»

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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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REGNUM 07:58
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Энергетика

«Газпром» сообщил о крупнейшем в своей истории контракте

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд кубометров газа в течение 20 лет.
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Общество

В России могут определить минимальный размер почасовой оплаты труда

С 1 января 2021 года минимальный почасовой размер оплаты труда может составить 150 рублей в час, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Дмитрий Азаров продлил режим самоизоляции в Самарской области.
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Кеннет Брана не смог указать на главного злодея в фильме «Довод»

Британо-ирландский актер театра и кино Кеннет Брана, исполнивший одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана Довод, сомневается, играет ли он антагониста или нет.
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Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
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Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

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