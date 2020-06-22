Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаНефть Brent подорожала до $43 за баррель

В последний раз Brent поднималась в цене выше $43 за баррель 8 июня. Нефть сорта WTI подорожала на 2,3% - до $40,75 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Котировки Brent и WTI вернулись к росту

Росбалт08:06

Нефть задержалась на $43 за баррель

REGNUM10:13

Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.рувчера в 14:26

Ориентир Brent на вторник - диапазон $41-43 за баррель - Промсвязьбанк

Финмаркет03:14

Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

News.ru02:08

Нефть дорожает почти на 2% на снижении торговой напряженности и опасений за спрос

ПРАЙМ05:51

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Известиявчера в 02:06
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
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Общество

Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.
РИА Новости 10:23
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Армия и оружие

Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС вчера в 11:19
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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
144
Политика

Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными

Президент РФ Владимир Путин призвал граждан оставаться бдительными и осторожными до тех пор, пока в России не начнется массовое производство действенного средства профилактики коронавируса.
РИА Новости 10:13
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
467
Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Общество

Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
ТАСС 03:24
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Экономика

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
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Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
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Политика

Макрон обвинил Турцию в «опасных играх» в Ливии

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Турцию в «опасных играх» Ливии, а ее действия в Средиземном море назвал примером «смерти мозга НАТО».
Коммерсантъ вчера в 17:04
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Live24 06:03
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

ТАСС 09:40
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Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
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Футбол

Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов

Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
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Футбол

Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»

CT news 04:33
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Газета.Ru 05:06
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
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Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

Российская газета 09:03
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news 05:48
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Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
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Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

РИА Новости вчера в 19:56
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Экономика

Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом

Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
REGNUM вчера в 04:47
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