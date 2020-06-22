В последний раз Brent поднималась в цене выше $43 за баррель 8 июня. Нефть сорта WTI подорожала на 2,3% - до $40,75 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Нефть Brent подорожала до $43 за баррель

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