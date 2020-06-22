Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс вчера в 11:05
Политика
Жириновский раскритиковал КПРФ за отказ поддержать поправки к Конституции
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение президиума ЦК КПРФ не поддерживать вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституции, напомнив, что ранее коммунисты занимали другую позицию.
Взгляд.ру 06:18
Политика
В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу
Кремль исходит из заявления президента РФ Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Гаджеты
В России появилось обновление EMUI 10.1 для смартфонов Huawei
EMUI 10.1 основана на Android 10.
Evo-rus.com вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке
«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
Ведомости 06:47
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Происшествия
В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину
По данным следствия, мужчина нанес ребенку несколько ударов ремнем, затем надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления.
РБК 06:48
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17
Наука
Какая еда ускоряет процесс старения
Evo-rus.com вчера в 12:21
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru вчера в 03:07
Армия и оружие
РЭБ «Нептуну» не страшен: в Киеве обвиняют Россию в попытке воздействия на новую ПКР
Россия пыталась сорвать финальные испытания украинской противокорабельной ракеты "Нептун", применив системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Военное обозрение 07:22
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
RT на русском вчера в 20:47
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Политика
Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
Общество
Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло
В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Общество
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание
У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
Шоу-бизнес
51-летняя жена Газманова разделась ради откровенной фотосессии
Супруга музыканта Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками кадрами с эротической фотосессии, чем вызвала бурное обсуждение ее фигуры в комментариях.
Политическая Экспертиза 07:23
Экономика
В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца
Размер маткапитала на первенца может вырасти до 524881 рубля в 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период.
РИА Новости 02:31
Общество
В Кызыле из-за эпидемии остановили весь общественный транспорт
Кызыл, 23 июня 2020, 08:35 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с 23 июня временно приостановил работу общественный транспорт.
REGNUM 01:35
Общество
Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
Футбол
«Реал» хочет сыграть против «Манчестер Сити» в ЛЧ на нейтральном поле
The Athletic сообщает, что "королевский" клуб желает перенести ответный матч из Англии на нейтральный стадион.
ГЛАС.RU 07:10