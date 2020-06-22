Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
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Здоровье
74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com 01:23
Общество
Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Политика
Песков объяснил разницу в английской и русской версиях статьи Путина
В русском тексте статьи президента Владимира Путина содержатся более точные данные о числе погибших подо Ржевом во время Великой Отечественной, чем в английском, поскольку последний направили заранее, когда работа в архивах еще велась.
Взгляд.ру 05:41
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Общество
Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
Общество
ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой
Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.
ТАСС 05:26
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
Авто
Представлен обновленный кроссовер Cupra Ateca
Мадрид, 23 июня 2020, 12:54 — REGNUM Спортивное подразделение Seat Cupra представило высокопроизводительную версию обновлённого кроссовера Ateca 2021 модельного года.
REGNUM 05:54
Происшествия
Бывший российский военный получил восемь лет колонии за вымогательство
Подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Lenta.ru 07:39
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Армия и оружие
РЭБ «Нептуну» не страшен: в Киеве обвиняют Россию в попытке воздействия на новую ПКР
Россия пыталась сорвать финальные испытания украинской противокорабельной ракеты "Нептун", применив системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Военное обозрение 07:22
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Политика
Жириновский раскритиковал КПРФ за отказ поддержать поправки к Конституции
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение президиума ЦК КПРФ не поддерживать вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституции, напомнив, что ранее коммунисты занимали другую позицию.
Взгляд.ру 06:18
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Игры
Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
Srnsk вчера в 11:24
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в РФ обновила исторический минимум
В мае 2020 года средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизилась до 7,4%, что является историческим минимумом, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
НТВ 07:17
Общество
ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян
Свыше 67 тыс. граждан досрочно приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Piter.tv 06:04
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил вероятности очередного выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства.
Gazeta.SPb 21 июня в 08:34
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Здоровье
В России изменят схему назначения лекарств при выписке из больниц
Глава правительства напомнил, что часто в больницах лечат одними лекарствами, а при выписке назначают аналоги уже других производителей, которые могли не давать такого же положительного эффекта для выздоровления.
Rambler News Service 07:03
Политика
Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью изданию «Укринформ» о задолжавшей сотни миллионов долларов России за размещение Черноморского флота в Крыму.
Lenta.ru 07:35
Технологии
Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире
Суперкомпьютер Fugaku, разработанный компанией Fujitsu для научных исследований, возглавил Топ-500 самых высокоскоростных систем мира.
Деловое.ТВ вчера в 14:48
Общество
У основателя фонда Baring Vostok Калви обнаружили рак
Москва, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM 07:30
Игры
SuperData: в мае число PC-игроков Grand Theft Auto V выросло на 245%
Бесплатная раздача в Epic Games Store привела к росту числа PC-игроков Grand Theft Auto V на 245%.
Игромания.ру 03:37
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Армия и оружие
Индия просит Россию ускорить поставки систем ПВО С-400
Военное дело 06:50