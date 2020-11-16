В России конституционные суды регионов будут упразднены до 1 января 2023 года

Со дня вступления законопроекта в силу конституционные суды регионов не смогут принимать новые дела к производству, а рассмотрение уже принятых дел "должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты до дня" принятия субъектами РФ своих законов об упразднении таких судов, "но не позднее 1 января 2023 года".