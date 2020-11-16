Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Цена нефти Brent поднялась до $44,16

ТАССвчера в 07:52
RT на русском

Цены на нефть растут на 4%

RT на русскомвчера в 11:06
ПРАЙМ

Нефть дорожает на 4% на «вакцинном» оптимизме

ПРАЙМвчера в 10:56
Эхо Москвы

Цены на нефть ускорили рост после новостей об успехе испытаний еще одной американской вакцины от коронавируса

Эхо Москвы21:03
Взгляд.ру

Цена барреля нефти Brent превысила 44 доллара

Взгляд.рувчера в 07:33
Finam.Ru

Доброе утро! Американские индексы и нефть растут

Finam.Ruвчера в 01:00
URA.Ru

Новости кризиса 16 ноября. Семьям с детьми могут вернуть выплаты, пенсионеров ждут надбавки, работодатели не будут оплачивать больничные

URA.Ruвчера в 23:00

Буланова назвала бессмысленным призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы

Российская певица Татьяна Буланова не согласилась с коллегой Валерием Меладзе о действенном методе заявить о проблеме артистов, бойкотировав съемки новогодних программ.
Буланова назвала бессмысленным призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
SM News Москва15 ноября в 13:43

В Джорджии обнаружили более 2,6 тысяч неучтенных голосов на выборах президента США

При пересчете голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия к настоящему времени выявлено свыше 2,6 тыс. неучтенных голосов в одном из округов, передает местная газета Atlanta Journal-Constitution.
В Джорджии обнаружили более 2,6 тысяч неучтенных голосов на выборах президента США
Газета.Ru21:03

Президент Казахстана Токаев заявил о сокрытии новых случаев коронавируса

Сокрытие новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, происходящее в некоторых регионах Казахстана, назвал опасным явлением, приводящим к искажению картины и подрыву борьбы с эпидемией, президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает 16 ноября пресс-служба главы республики.
ИА Красная Веснавчера в 14:11

Власти Белоруссии потребовали от Польши выдать основателей Telegram-канала Nexta

Степан Путило записал и разместил в своем телеграм-канале ответное видеообращение белорусским властям, в котором призвал их перестать позориться на весь цивилизованный мир, признавая что 22-25-летние редакторы канала "кошмарят весь ваш режим".
Новые Известиявчера в 12:24

Шероховатость мембран влияет на очистку газов от примесей

Поддержанные Российским научным фондом химики из Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева исследовали, как свойства поверхности мембраны влияют на ее энергетические характеристики и функции.
Индикаторвчера в 12:12

В России конституционные суды регионов будут упразднены до 1 января 2023 года

Со дня вступления законопроекта в силу конституционные суды регионов не смогут принимать новые дела к производству, а рассмотрение уже принятых дел "должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты до дня" принятия субъектами РФ своих законов об упразднении таких судов, "но не позднее 1 января 2023 года".
ТАССвчера в 12:38

Норвегия разрабатывает космический спутник, обнаруживающий скрытые корабли

Космический спутник NorSat-3, способный обнаружить корабли, не желающие выдавать свое местоположение, разрабатывает Норвегия совместно с США, 14 ноября сообщает электронная газета «Norway Today».
ИА Красная Весна15 ноября в 11:52

На строительство «Южного обхода Барнаула» будет потрачено 49 миллиардов рублей

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев на пресс-конференции 16 ноября сообщил о том, что утверждён проект «Южный обход Барнаула» как в технической, так и в сметной части.
RuNews24.ru19:47

Экономисты ожидают падения доллара из-за победы Байдена на выборах

Кроме торговых послаблений Америку при Байдене ждут дополнительные фискальные стимулы для американской экономики, ослабляющие доллар, а также изменение системы налогов, увеличение регулятивной нагрузки на крупные предприятия и др.
Evo-rus.comвчера в 04:35

Трутнев поручил проработать вопрос расширения ТОР «Приамурская» для канатной дороги в КНР

Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос расширения территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" для реализации инвестпроекта по строительству над Амуром канатной дороги, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ.
ТАСС20:43

Кадыров призвал заменить героев Marvel в детском центре на национальных героев Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое призвал заменить изображения персонажей американских комиксов на национальных героев.
Газета.Ruвчера в 15:38