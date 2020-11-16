При пересчете голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия к настоящему времени выявлено свыше 2,6 тыс. неучтенных голосов в одном из округов, передает местная газета Atlanta Journal-Constitution.
Сокрытие новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, происходящее в некоторых регионах Казахстана, назвал опасным явлением, приводящим к искажению картины и подрыву борьбы с эпидемией, президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает 16 ноября пресс-служба главы республики.
Степан Путило записал и разместил в своем телеграм-канале ответное видеообращение белорусским властям, в котором призвал их перестать позориться на весь цивилизованный мир, признавая что 22-25-летние редакторы канала "кошмарят весь ваш режим".
Поддержанные Российским научным фондом химики из Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева исследовали, как свойства поверхности мембраны влияют на ее энергетические характеристики и функции.
Со дня вступления законопроекта в силу конституционные суды регионов не смогут принимать новые дела к производству, а рассмотрение уже принятых дел "должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты до дня" принятия субъектами РФ своих законов об упразднении таких судов, "но не позднее 1 января 2023 года".
Кроме торговых послаблений Америку при Байдене ждут дополнительные фискальные стимулы для американской экономики, ослабляющие доллар, а также изменение системы налогов, увеличение регулятивной нагрузки на крупные предприятия и др.
Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос расширения территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" для реализации инвестпроекта по строительству над Амуром канатной дороги, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ.