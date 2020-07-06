Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

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Наука Ученые рассказали о скором появлении нового коронавируса В ближайшие десять лет появится новый штамм коронавируса, который будет передаваться от животного к человека. 1

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