Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса
Взгляд.рувчера в 01:03
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Происшествия
Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка
Улан-Удэ, 7 июля 2020, 07:43 — REGNUM Троим сотрудникам отделения уголовного розыска в Октябрьском районе Улан-Удэ предъявили обвинение в пытках 17-летнего подростка.
REGNUM 00:43
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Наука
Ученые рассказали о скором появлении нового коронавируса
В ближайшие десять лет появится новый штамм коронавируса, который будет передаваться от животного к человека.
Новый День 02:10
Политика
Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции
Кремль считает вопрос со статусом собора Святой Софии внутренним делом Турции.
Газета.Ru вчера в 08:36
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Экономика
В России могут продлить налоговые каникулы для ряда ИП до 2022 года
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о продлении действия налоговых каникул для ряда индивидуальных предпринимателей из-за пандемии коронавируса до 2022 года.
Газета.Ru 01:27
Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Газета.Ru вчера в 11:12
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Лезги газет 02:16
Общество
В Алтайском крае выявили ещё 124 случая заражения коронавирусом
Kursk.com вчера в 03:35
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
До презентации Dodge Durango SRT Hellcat самым мощным серийным кроссовером считался Jeep Grand Cherokee с мотором Hemi V8.
Tvoe-avto.com 04 июля в 14:57
Здоровье
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Политика
Украина сделала неожиданное заявление по паспортам РФ на Донбассе
Киевские власти считают большинство людей, которые, проживая в Крыму или на Донбассе, получили российские паспорта, заложниками.
Rusvesna.su 02:00
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Экономика
Изумруды весом 5 кг найдены на прииске Ростеха
Вес найденных изумрудов составляет 1-1,5 кг, стоимость оценивается в 7-11 тысяч долларов.
Финансовая газета 02:17
Культура
Новый облик цирка
У здания саратовского цирка завершен монтаж скульптур, которые должны украсить фасад памятника архитектуры.
Tvsar.ru вчера в 07:38
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
Авто
Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V
Автомобильный бренд Honda сообщил об обновлении компактного кроссовера Honda WR-V на индийском авторынке, который считается основным для данных паркетников.
Car.ru вчера в 03:35
Здоровье
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
Происшествия
Число жертв наводнений в Японии достигло 50
В Японии в результате вызванных ливнями наводнений погибли не менее 50 человек, ещё 11 числятся пропавшими без вести, передаёт Kyodo.
RT на русском 00:01
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Авто
Авторынок Улан-Удэ приходит в норму после спада
Автомобильный сайт Дром подвёл итоги на авторынках и пришёл к выводу, что постепенное снятие карантинных мер возвращает жизнь на существующие площадки.
Байкал-Daily вчера в 21:07
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 вчера в 04:04
Происшествия
Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити
REGNUM вчера в 14:08
Футбол
19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19
19 футболистов в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Sportstar.
Газета.Ru 00:50