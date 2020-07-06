Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:23

Стоимость нефти Brent упала ниже 43 долларов за баррель

Экономика сегодня02:13

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Взгляд.рувчера в 01:03

Нефть коррекционно дешевеет после роста цен в предыдущий торговый день

ПРАЙМ01:01

Цены на нефть взлетели

Lenta.ruвчера в 06:42

Цена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

Известиявчера в 03:02

Нефть готовится к штурму уровня $44

REGNUM01:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Происшествия

Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка

Улан-Удэ, 7 июля 2020, 07:43 — REGNUM Троим сотрудникам отделения уголовного розыска в Октябрьском районе Улан-Удэ предъявили обвинение в пытках 17-летнего подростка.
REGNUM 00:43
4
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
278
Наука

Ученые рассказали о скором появлении нового коронавируса

В ближайшие десять лет появится новый штамм коронавируса, который будет передаваться от животного к человека.
Новый День 02:10
1
Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

Кремль считает вопрос со статусом собора Святой Софии внутренним делом Турции.
Газета.Ru вчера в 08:36
29
Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
197
Экономика

В России могут продлить налоговые каникулы для ряда ИП до 2022 года

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о продлении действия налоговых каникул для ряда индивидуальных предпринимателей из-за пандемии коронавируса до 2022 года.
Газета.Ru 01:27
Общество

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Газета.Ru вчера в 11:12
1K
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Лезги газет 02:16
20
Общество

В Алтайском крае выявили ещё 124 случая заражения коронавирусом

Kursk.com вчера в 03:35
581
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
121
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
935
Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

До презентации Dodge Durango SRT Hellcat самым мощным серийным кроссовером считался Jeep Grand Cherokee с мотором Hemi V8.
Tvoe-avto.com 04 июля в 14:57
110
Здоровье

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
598
Политика

Украина сделала неожиданное заявление по паспортам РФ на Донбассе

Киевские власти считают большинство людей, которые, проживая в Крыму или на Донбассе, получили российские паспорта, заложниками.
Rusvesna.su 02:00
Армия и оружие

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
518
Экономика

Изумруды весом 5 кг найдены на прииске Ростеха

Вес найденных изумрудов составляет 1-1,5 кг, стоимость оценивается в 7-11 тысяч долларов.
Финансовая газета 02:17
Культура

Новый облик цирка

У здания саратовского цирка завершен монтаж скульптур, которые должны украсить фасад памятника архитектуры.
Tvsar.ru вчера в 07:38
Авто

Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
Здоровье

Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
6
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
845
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
733
Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
90
Авто

Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V

Автомобильный бренд Honda сообщил об обновлении компактного кроссовера Honda WR-V на индийском авторынке, который считается основным для данных паркетников.
Car.ru вчера в 03:35
Здоровье

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
1,8K
Происшествия

Число жертв наводнений в Японии достигло 50

В Японии в результате вызванных ливнями наводнений погибли не менее 50 человек, ещё 11 числятся пропавшими без вести, передаёт Kyodo.
RT на русском 00:01
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
22
Авто

Авторынок Улан-Удэ приходит в норму после спада

Автомобильный сайт Дром подвёл итоги на авторынках и пришёл к выводу, что постепенное снятие карантинных мер возвращает жизнь на существующие площадки.
Байкал-Daily вчера в 21:07
Гаджеты

Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE

Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 вчера в 04:04
11
Происшествия

Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити

REGNUM вчера в 14:08
13
Футбол

19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19

19 футболистов в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Sportstar.
Газета.Ru 00:50
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное