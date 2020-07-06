Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Нефть торгуется разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

ПРАЙМ01:08

Рост нефти сдерживает неопределенность

REGNUM03:52

Нефть марки Brent подорожала до 43,11 доллара за баррель

РЕН ТВ02:23

Цена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

Известия03:02

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

RT на русском01:05

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Взгляд.ру01:03

Новости кризиса 6 июля. Льготную ипотеку для многодетных семей расширят, а женщинам дадут надбавку к пенсии

URA.Ru00:00
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00
1,4K
Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
9
Общество

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
38
Общество

В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
19
Футбол

Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля

Мосгорсуд отложил на 31 июля пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.
ТАСС 03:36
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
312
Общество

В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за сутки

Новые случаи коронавируса были выявлены в 85 регионах России, при этом 28,8% носителей, зарегистрированных за последние сутки, не имели клинических проявлений заболевания.
ФАН 03:33
Кино

Новая Зеландия разрешила начать съемки «Властелина колец»

Власти Новой Зеландии вывели съемочную группу сериала "Властелин колец", а также некоторых иных иностранных кнопроектов, за рамки действующего в стране запрета на посещение страны.
Kinonews.ru 03:18
Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
453
Общество

Эксперты назвали губернаторов, чей имидж больше пострадал от пандемии

Во время ограничений из-за коронавируса больше всего пострадал имидж руководителей регионов, а не федеральной власти, показало исследование Sidorin Lab на основе анализа соцсетей.
Коммерсантъ вчера в 10:02
1
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
94
Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
601
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
4,3K
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM вчера в 04:12
2,3K
Общество

Калининградская область получит ₽40,6 млн на временные рабочие места

Правительство РФ выделило 40,6 млн рублей на возмещение части расходов по зарплате временных сотрудников.
РБК Калининград 02:49
43
Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
2
Общество

Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках

По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус 02:32
2
Политика

Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
3,2K
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
1
Экономика

На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов

На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков.
Коммерсантъ вчера в 16:43
1
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
90
Общество

За сутки в Татарстане выявили 38 случаев коронавируса, 37 выздоровели

За последние сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Все они произошли из-за контакта с заболевшими.
Вести Татарстан 04 июля в 03:44
3
Культура

Игорь Крутой отменил «Новую волну» в этом году

Композитор и продюсер Игорь Крутой долго не сообщал известие об отмене фестиваля "Новая волна", надеясь на стабилизацию в мире по количеству заболевших коронавирусом.
Paparazzi.ru 02:19
1
Общество

Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
5
Общество

Российская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ

Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru вчера в 21:15
68
Общество

В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

Газета.Ru 04 июля в 13:27
13
Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч

Три человека в возрасте от 66 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее количество летальных случаев возросло до 125, число выявленных заболевших превысило 7 тысяч, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:54
734
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в настоящее время в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте.
ТАСС вчера в 23:11
5
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
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