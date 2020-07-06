Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 289

Политика В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России. 206

Общество ЕСПЧ коммуницировал жалобу на расследование убийства Немцова Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца Бориса Немцова, сообщили в суде.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Здоровье В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии. 33

Общество Илон Маск начал торговать красными шортами Предприниматель Илон Маск вновь решил попробовать себя в качестве продавца, объявив о старте продаже красных атласных шорт с логотипом Tesla. 12

Авто Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября. 28

Общество Грудинин проиграл апелляцию по делу о возмещении 1 млрд рублей Суды первых двух инстанций иск по возмещению изначально отклонили, но в октябре 2019 года после обжалования кассационный суд отправил дело на пересмотр.

Экономика ГК «Доброфлот» разъяснил спор с Росрыболовством В ГК «Доброфлот» пояснили причину обращения своей структуры РК «Новый мир» в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к местному управлению Росрыболовства о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на добычу водных биоресурсов.

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 6,1K