Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

RT на русском01:05

Цена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

Известия03:02

Рост нефти сдерживает неопределенность

REGNUM03:52

Стоимость нефти марки Brent превысила $43

Экономика сегодня02:42

Нефть дорожает на волне общего оптимизма на рынках

ПРАЙМ06:32

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Взгляд.ру01:03

Новости кризиса 6 июля. Льготную ипотеку для многодетных семей расширят, а женщинам дадут надбавку к пенсии

URA.Ru00:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
289
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

РИА Новости 07:43
39
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
472
Политика

В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
206
Политика

Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

Рэп-исполнитель Канье Уэст написал в своем Twitter, что планирует баллотироваться на пост президента США.
РБК 04 июля в 23:14
359
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
1K
Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
493
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
58
Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
51
Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
17
Общество

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на расследование убийства Немцова

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца Бориса Немцова, сообщили в суде.
Интерфакс 07:10
Происшествия

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
38
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
12
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
112
Общество

«Аэрофлот» бросил в Китае собак своих пассажиров

URA.Ru 07:00
Происшествия

В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей

РИА Новости 07:11
Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы

Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
RT на русском 05:26
33
Происшествия

В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

RT на русском 07:31
Общество

Илон Маск начал торговать красными шортами

Предприниматель Илон Маск вновь решил попробовать себя в качестве продавца, объявив о старте продаже красных атласных шорт с логотипом Tesla.
Газета.Ru 06:28
12
Здоровье

В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса

В дальнейшем при положительном результате на коронавирус, пациента переводят в ковидный госпиталь, в случае отрицательного – в обычный терапевтический стационар, – сказала Валентина Вобликова.
Областная газета (г. Иркутск) 05:12
5
Авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
28
Технологии

Ozon заплатит до 120 тысяч рублей за поиск уязвимостей

Компания Ozon объявила о запуске программы по поиску уязвимостей (bug bounty) в работе её сервисов.
News.ru 05:04
2
Общество

Грудинин проиграл апелляцию по делу о возмещении 1 млрд рублей

Суды первых двух инстанций иск по возмещению изначально отклонили, но в октябре 2019 года после обжалования кассационный суд отправил дело на пересмотр.
Телеканал 360° 07:44
Экономика

ГК «Доброфлот» разъяснил спор с Росрыболовством

В ГК «Доброфлот» пояснили причину обращения своей структуры РК «Новый мир» в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к местному управлению Росрыболовства о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на добычу водных биоресурсов.
Коммерсантъ 07:37
Армия и оружие

В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
5
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
6,1K
Гаджеты

Состоялся анонс фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4C

PROkhab.ru 06:53
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
82
Путешествия

Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

Не исключено, что на этапе открытия авиасообщения с РФ отельеры предложат россиянам выгодные спецпредложения, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.
РИА Новости 04:47
64
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное