Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
РИА Новости 07:43
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
Политика
В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
Политика
Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США
Рэп-исполнитель Канье Уэст написал в своем Twitter, что планирует баллотироваться на пост президента США.
РБК 04 июля в 23:14
Политика
Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Общество
ЕСПЧ коммуницировал жалобу на расследование убийства Немцова
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца Бориса Немцова, сообщили в суде.
Интерфакс 07:10
Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Здоровье
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы
Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
RT на русском 05:26
Происшествия
В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
RT на русском 07:31
Общество
Илон Маск начал торговать красными шортами
Предприниматель Илон Маск вновь решил попробовать себя в качестве продавца, объявив о старте продаже красных атласных шорт с логотипом Tesla.
Газета.Ru 06:28
Здоровье
В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса
В дальнейшем при положительном результате на коронавирус, пациента переводят в ковидный госпиталь, в случае отрицательного – в обычный терапевтический стационар, – сказала Валентина Вобликова.
Областная газета (г. Иркутск) 05:12
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
Технологии
Ozon заплатит до 120 тысяч рублей за поиск уязвимостей
Компания Ozon объявила о запуске программы по поиску уязвимостей (bug bounty) в работе её сервисов.
News.ru 05:04
Общество
Грудинин проиграл апелляцию по делу о возмещении 1 млрд рублей
Суды первых двух инстанций иск по возмещению изначально отклонили, но в октябре 2019 года после обжалования кассационный суд отправил дело на пересмотр.
Телеканал 360° 07:44
Экономика
ГК «Доброфлот» разъяснил спор с Росрыболовством
В ГК «Доброфлот» пояснили причину обращения своей структуры РК «Новый мир» в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к местному управлению Росрыболовства о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на добычу водных биоресурсов.
Коммерсантъ 07:37
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Гаджеты
Состоялся анонс фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4C
PROkhab.ru 06:53
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
Путешествия
Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян
Не исключено, что на этапе открытия авиасообщения с РФ отельеры предложат россиянам выгодные спецпредложения, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.
РИА Новости 04:47