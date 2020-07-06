Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса
Взгляд.рувчера в 01:03
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Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Экономика
В России возобновила работу почти половина предприятий
В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу.
Известия 01:30
Общество
США выдворят из страны обучающихся онлайн иностранных студентов
Служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией.
News.ru вчера в 23:25
Здоровье
В области у половины новых инфицированных COVID-19 нашли пневмонию
С начала распространения COVID-19 в области зарегистрировано 2553 заболевших. Из них 1706 человека выздоровели, 40 скончались.
РБК Калининград 04:21
Происшествия
Под Приозерском начинаются обыски в доме генерала МВД Ивана Абакумова
Заодно вспомним, что проблемы у заместителя начальника ГУ МВД Абакумова начались еще в сентябре прошлого года, когда, в отличие от других замов ушедшего на позицию советника министра МВД Сергея Умнова он фактически отказался увольняться, демонстративно заболел, а сам уехал в отпуск в Симферополь.
47 новостей 04:35
Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Кино
Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»
Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
Общество
Россияне в день обращения Путина о коронавирусе скачали 17 млн торрентов
Очень активно россияне скачивали фильмы всю вторую неделю самоизоляции с 30 марта по 5 апреля.
РБК 04:55
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Крис Эванс спровоцировал слухи о романе с известной актрисой
Ранее актриса встречалась с Мэттом Смиттом, сыгравшим Доктора Кто и молодого принца Филиппа в сериале «Корона».
ОК! 04:39
Происшествия
Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка
По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
Футбол
Тедеско остается. «Спартак» не намерен увольнять главного тренера
Руководство московского футбольного клуба "Спартак" не собирается увольнять главного тренера команда Доменико Тедеско.
Вести.Ru 03:05
Здоровье
Борьба с коронавирусом дорого обошлась Казахстану
Больше 282 миллионов долларов потратил Казахстан на борьбу с коронавирусом.
Pravda.Ru 04:29
Экономика
Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей
Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
Ведомости 00:58
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Кино
Крис Хемсворт снимется в роли Халка Хогана в новом фильме Netflix
В недавнем интервью актер Крис Хемсворт заявил, что новый фильм окажется довольно забавным, а ему самому необходимо заниматься фантастической физической подготовкой и увеличить мускулатуру еще больше, чем пришлось для предыдущей работы «Тора».
Актуальные Новости 04:11
Политика
Озвучены реальные расходы Германии на размещение американской армии
Берлин заплатил Вашингтону почти €1 млрд за размещение армии США за последние 10 лет.
Ruposters.ru вчера в 08:19
Политика
Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами
Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
Известия 04:05
Авто
Lexus представил седан LS 2021 модельного года
Японский бренд представил седан LS 2021 модельного года.
CarsWeek.ru 03:44
Здоровье
Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%.
Ведомости вчера в 17:06
Технологии
Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию
Американская компания Microsoft хочет избавиться от популярной функции "система" в "панели управления".
ПРАЙМ 02:55
Общество
Число погибших от коронавируса превысило 540 тысяч
Напомним, в России за предыдущие сутки было зафиксировано 6611 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.
Свободная Пресса 03:25
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11% и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13