Общество США выдворят из страны обучающихся онлайн иностранных студентов Служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией. 7

Здоровье В области у половины новых инфицированных COVID-19 нашли пневмонию С начала распространения COVID-19 в области зарегистрировано 2553 заболевших. Из них 1706 человека выздоровели, 40 скончались.

Происшествия Под Приозерском начинаются обыски в доме генерала МВД Ивана Абакумова Заодно вспомним, что проблемы у заместителя начальника ГУ МВД Абакумова начались еще в сентябре прошлого года, когда, в отличие от других замов ушедшего на позицию советника министра МВД Сергея Умнова он фактически отказался увольняться, демонстративно заболел, а сам уехал в отпуск в Симферополь.

Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви. 22

Общество Россияне в день обращения Путина о коронавирусе скачали 17 млн торрентов Очень активно россияне скачивали фильмы всю вторую неделю самоизоляции с 30 марта по 5 апреля.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 864

Шоу-бизнес Крис Эванс спровоцировал слухи о романе с известной актрисой Ранее актриса встречалась с Мэттом Смиттом, сыгравшим Доктора Кто и молодого принца Филиппа в сериале «Корона».

Происшествия Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения. 29

Политика ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. 78

Футбол Тедеско остается. «Спартак» не намерен увольнять главного тренера Руководство московского футбольного клуба "Спартак" не собирается увольнять главного тренера команда Доменико Тедеско.

Здоровье Борьба с коронавирусом дорого обошлась Казахстану Больше 282 миллионов долларов потратил Казахстан на борьбу с коронавирусом.

Экономика Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий". 1

Кино Крис Хемсворт снимется в роли Халка Хогана в новом фильме Netflix В недавнем интервью актер Крис Хемсворт заявил, что новый фильм окажется довольно забавным, а ему самому необходимо заниматься фантастической физической подготовкой и увеличить мускулатуру еще больше, чем пришлось для предыдущей работы «Тора». 5

Политика Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». 3

Авто Lexus представил седан LS 2021 модельного года Японский бренд представил седан LS 2021 модельного года.

Здоровье Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%. 229

Общество Число погибших от коронавируса превысило 540 тысяч Напомним, в России за предыдущие сутки было зафиксировано 6611 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.