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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $44 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Коммерсантъ

Цена барреля обвалилась на росте курса американской валюты

Коммерсантъ14:28
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $44 за баррель

Rambler News Service14:11
REGNUM

Нефть Brent вернулась к отметкам выше $44 за баррель

REGNUM13:30
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК не прекращает дешеветь

Росбалт09:40
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась до $43 за баррель

Деловое.ТВ12:23
Банки.ру

Мировые цены на нефть упали по итогам торгов среды

Банки.ру01:27
ИА Красная Весна

Падение цен на нефть марки WTI остановилось на отметке $41,5

ИА Красная Весна01:06

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уфимские Заметки03:38
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Отстраненный от детского «Евровидения» Максим Ткачук снова спел «Смуглянку» и получил квартиру в Одессе

Сирота Максим Ткачук, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии в детском «Евровидении», выступил на гала-концерте в честь 226-летия Одессы.
Украина.ру03:18