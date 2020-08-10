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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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RT на русском

Как снижение буровой активности в мире может повлиять на стоимость нефти

RT на русскомвчера в 12:05
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфаксвчера в 01:45
Росбалт

Котировки Brent и WTI уверенно растут

Росбалтвчера в 08:08
Аргументы и Факты

Мировые цены на нефть начали расти после пятничного спада

Аргументы и Фактывчера в 03:59
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газетавчера в 03:14
Комсомольская правда

Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца лета

Комсомольская правдавчера в 10:37
URA.Ru

Новости кризиса 10 августа. Россияне могут рассчитывать на новую выплату, нефтяному рынку грозит война цен

URA.Ruвчера в 00:02

Вспышка COVID-19 зафиксирована на рыболовецком судне в Приморье

В приморском порту Славянка у экипажа рыболовецкого судна «Альбатрос» врачи обнаружили коронавирусную инфекцию, передает во вторник, 11 августа, «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Хасанского района.
Известия21:44
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Фильм о приморском нацпарке покажут на кинофестивале в Нью-Йорке

Полнометражный документальный фильм «Земля леопарда, или Феномен человека», который запечатлел уникальных животных и пейзажи национального парка «Земля леопарда», отобран в программу престижного международного кинофестиваля в Нью-Йорке.
Владивосток-Новости19:55

Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ruвчера в 06:57
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Во время стрельбы у Белого дома ранили сотрудника Секретной службы США

Вашингтон, 11 августа 2020, 05:25 — REGNUM Вторым пострадавшим во время перестрелки недалеко от Белого дома в Вашингтоне стал сотрудник Секретной службы США, сообщили 10 августа на странице ведомства в Twitter.
REGNUM22:25
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Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагает всем желающим местным жителям вступить в Народный совет, который может стать площадкой для общения власти и населения, сообщает краевое правительство.
РИА Новости21:55
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Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США

В Пекине объявлено о введении персональных санкций против одиннадцати официальных лиц США, которые, по словам представившего этот список официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «отвратительно действовали в подходе к вопросам, касающимся Сянгана».
REGNUMвчера в 12:18
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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