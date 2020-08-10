Россиян предупредили о закупорке сосудов из-за коронавируса

Специалисты утверждают, что пациенты, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, часто могут столкнуть с закупоркой сосудов в легких, в сердце, а также в почках.