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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Аргументы и Факты

Мировые цены на нефть начали расти после пятничного спада

Аргументы и Фактывчера в 03:59
Комсомольская правда

Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца лета

Комсомольская правдавчера в 10:37
Росбалт

Котировки Brent и WTI уверенно растут

Росбалтвчера в 08:08
RT на русском

Как снижение буровой активности в мире может повлиять на стоимость нефти

RT на русскомвчера в 12:05
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газетавчера в 03:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфаксвчера в 01:45
URA.Ru

Новости кризиса 10 августа. Россияне могут рассчитывать на новую выплату, нефтяному рынку грозит война цен

URA.Ruвчера в 00:02

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Эпидемиолог не исключает второй волны коронавируса осенью

Доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов прогнозирует, что осенью в мире стоит ожидать второй волны коронавирусной инфекции.
ПРАЙМвчера в 03:35
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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Переболевшим COVID-19 гражданам отказали в финансовых льготах

Всего «Известия» опросили тридцатку крупнейших банков, лидеров страхового рынка и негосударственные пенсионные фонды, готовы ли они предоставить льготы клиентам, переболевшим COVID-19 и нуждающимся в средствах на лечение или реабилитацию.
Известия19:35

Путин поручил сохранить резерв коек для пациентов с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил кабмину сохранить осенью и зимой резерв коек для лечения больных COVID-19, предусмотрев возможность их дополнительного развёртывания, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новостивчера в 04:47
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