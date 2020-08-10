Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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