Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений с Белоруссией

Президент России Владимир Путин в ходе традиционного пятничного совещания с членами Совета безопасности обсудил из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво в режиме видеоконференции текущее взаимодействие с властями Белоруссии и перспективы этого сотрудничества.