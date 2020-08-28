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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Service08:05
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Газета.Ruвчера в 12:00
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ослаблении опасений вокруг ураганов в США

ПРАЙМ06:29
Neftegaz.ru

Лаура слабеет. Цены на нефть продолжают снижаться после взлета до 5-месячного максимума

Neftegaz.ru04:04
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются на ослаблении опасений вокруг ураганов

Росбалт06:56
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:07
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет06:20

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
РИА Новости03:58
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Экс-мэра Липецка хотят через суд отстранить от должности префекта

По версии следствия, глава Тербунского района с апреля по июнь прошлого года не препятствовал незаконной добыче 14 тыс. тонн песка в одном из карьеров, которую вел некий предприниматель (возможно, речь идет о компании "Сельхозинвест").
Агентство Бизнес Информации07:21
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Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений с Белоруссией

Президент России Владимир Путин в ходе традиционного пятничного совещания с членами Совета безопасности обсудил из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво в режиме видеоконференции текущее взаимодействие с властями Белоруссии и перспективы этого сотрудничества.
SM News08:30

Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
РИА Новости06:35
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Суд прекратил уголовное дело бизнесмена Бойко-Великого

Рузский районный суд Московской области прекратил уголовное дело в отношении бизнесмена Василия Бойко-Великого, которого обвиняли в создании преступного сообщества (ст. 210 УК), нескольких эпизодах мошенничества (ст. 159 УК), фальсификации доказательств (ч.3 ст. 303) и легализации имущества (ст. 174.1 УК), сообщила РБК адвокат одного из фигурантов дела Анастасия Саморукова.
РБК08:29
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В Псковской области остаются активными четыре вспышки коронавируса

Под наблюдением в регионе остаются четыре вспышки коронавируса – в неврологическом отделении Псковской областной больницы, санатории «Гороховое озеро» и двух монастырях – Иоанно-Богословском мужском монастыре и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
Псковское агентство информации06:54

«Шарите» запросила помощи у военных экспертов по ядам, сообщили СМИ

Берлинская клиника Charite, где лечат Алексея Навального, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера, сообщает издание Spiegel со ссылкой на анонимные источники.
РИА Новости07:46
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