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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются на ослаблении опасений вокруг ураганов

Росбалт06:56
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет06:20
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ослаблении опасений вокруг ураганов в США

ПРАЙМ06:29
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Service08:05
News.ru

Стоимость нефти Brent растёт, WTI — снижается

News.ru01:54
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:07
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Газета.Ruвчера в 12:00

Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
RT на русском12:30

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русском11:40
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В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
Piter.tv04:15
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Интриги Литвы и Польши против Белорусской АЭС терпят крах в Европе

Заявление основывается на том факте, что о своем отказе от покупки электроэнергии с новой Белорусской АЭС (БелАЭС), расположенной возле города Островца, уже официально заявили Литва, Польша и Латвия, а Эстония, скорее всего, сделает это в ближайшее время.
Взгляд.ру11:30