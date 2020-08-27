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Газета.Ru
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Цены на нефть эталонных марок дешевеют более чем на 2% в ходе торгов 27 августа. Как сообщает "Интерфакс", трейдеры пытаются оценить масштабы ущерба от урагана "Лаура" и его влияние на потребление топлива.В источнике
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РБК

Рынок нефти после урагана «Лаура»: есть ли причины для беспокойства

РБК08:02
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:07
REGNUM

Нефть никак не может набрать силу

REGNUM09:00
Телеканал 360°

Цена на нефть Brent опустилась к 45 долларам за баррель

Телеканал 360°06:52
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются на ослаблении опасений вокруг ураганов

Росбалт06:56
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Service08:05
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Газета.Ruвчера в 12:00

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39
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НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США

Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.
Vprognoze.ru03:25

Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новости10:01
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