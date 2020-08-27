Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»
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Цены на нефть эталонных марок дешевеют более чем на 2% в ходе торгов 27 августа. Как сообщает "Интерфакс", трейдеры пытаются оценить масштабы ущерба от урагана "Лаура" и его влияние на потребление топлива.В источнике
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