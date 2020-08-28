Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $45 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Политика
МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев из-за ситуации в Белоруссии после выборов президента ставит диалог с ней на паузу.
Моя Москва.онлайн 12:21
Киберспорт
WM, или War Mongrels, выходит в 2021 году
War Mongrels — изометрическая тактическая игра, действие которой происходит на Восточном фронте Второй мировой.
Игромания.ру 12:19
Армия и оружие
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.
РИА Новости 09:19
Экономика
34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей
Кабинет министров РФ подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на ежемесячные детские пособия для маленьких россиян в возрасте от 3 до 7 лет.
Live24 04:54
Шоу-бизнес
Сраженная инсультом Елена Кондулайнен выписана из больницы
Напомним, Ксения Ужинцева заявила, что сраженная инсультом Елена Кондулайнен никогда не восстановится.
Bimru.ru 09:38
Политика
Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии
RT на русском 08:04
Политика
Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе
Бывший глава украинского МИД, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе в пользу сохранения «западного вектора».
RT на русском 09:18
Экономика
Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции попросил оказать республике дополнительную финансовую помощь.
RT на русском 11:42
Политика
Совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии
Совет Евросоюза подтвердил непризнание выборов в Белоруссии.
Piter.tv 09:07
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ведомости вчера в 08:01
Политика
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов.
РИА Новости 11:17
Кино
После реконструкции в Севастополе открылся кинотеатр «Россия»
В Севастополе открыли кинотеатр "Россия", где только закончилась реконструкция. Торжественное открытие приурочили ко Дню российского кино.
Krym.News 03:18
Общество
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
В немецкой клинике Charite заявили, что Алексей Навальный все еще находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:02
Здоровье
Мясников назвал реальное число заболевших коронавирусом россиян
Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что перенесших коронавирус россиян гораздо больше, чем считалось ранее.
Газета.Ru 12:22
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Американская модель Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот в новой фотосессии. Снимки знаменитость опубликовала в Instagram.
РЕН ТВ 26 августа в 10:44
Общество
Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах
Чернышева рассказала, что часто на свадьбах человеку может стать плохо и случиться инсульт.
РИА Новости 06:35
Футбол
Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе
RT на русском 12:30
Политика
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Ранее в Севастополе задержали военнослужащего ВМФ России, собиравшего и передававшего информацию с государственной тайной властям Украины.
Evo-rus.com 10:42
Шоу-бизнес
Наталья Орейро предстала в образе Мэрилин Монро
Известная певица Наталья Орейро недавно опубликовала несколько кадров с фотосессии, где она предстала в образе Мэрилин Монро.
CT news 06:58
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» призналась в изнасиловании в 14 лет
Британская актриса Джесси Кейв, известная всему миру по роли Лаванды Браун в "Гарри Поттере", сделала признание на непростую тему.
Московский Комсомолец 09:11
Происшествия
Улицы Екатеринбурга остались без электричества из-за порванного кабеля
Электричество на ряде центральных улиц Екатеринбурга отключилось из-за несанкционированных земляных работ.
Екатеринбург Онлайн 12:32
Шоу-бизнес
Сергей Соседов об оскорбившем Корчевникова звёздном госте: «Так мог поступить только «инвалид на голову»
Сергей Соседов, комментируя ситуацию, отметил, что так мог поступить только «инвалид на голову».
Дни24 11:47
Здоровье
Глава Минпросвещения провел Общероссийское родительское собрание
Детям придется учиться в особых условиях.В пятницу, 28 августа, состоялось VII Общероссийское родительское собрание.
Inc-news.ru 10:02
Наука
В США создали долговечный аккумулятор, способный работать 28 тыс. лет
Работы по созданию устройства велись в 2 лабораториях Кембриджа.
Evo-rus.com 01:52
Финансы
Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов
БПС-Сбербанк, дочерний банк Сбербанка в Белоруссии, с 28 августа на время прекратит выдачу кредитов физическим лицам.
РБК вчера в 13:30
Политика
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Ведомство заявило иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
РБК 11:24
Общество
Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов
Российские операторы сотовой связи один за другим отменяют безлимитные тарифы для абонентов, сообщают «Известия».
ForPost 03:22
Общество
В российских школах отменят единый звонок с уроков
Ведомости 04:29