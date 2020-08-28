Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Нефть Brent «зависла» вблизи $45,5 за баррель

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Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

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Дима Билан экстренно госпитализирован с пневмонией

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Политика

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев из-за ситуации в Белоруссии после выборов президента ставит диалог с ней на паузу.
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War Mongrels — изометрическая тактическая игра, действие которой происходит на Восточном фронте Второй мировой.
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Армия и оружие

Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки

Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.
РИА Новости 09:19
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Экономика

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Кабинет министров РФ подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на ежемесячные детские пособия для маленьких россиян в возрасте от 3 до 7 лет.
Live24 04:54
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Шоу-бизнес

Сраженная инсультом Елена Кондулайнен выписана из больницы

Напомним, Ксения Ужинцева заявила, что сраженная инсультом Елена Кондулайнен никогда не восстановится.
Bimru.ru 09:38
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Политика

Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии

RT на русском 08:04
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Политика

Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе

Бывший глава украинского МИД, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе в пользу сохранения «западного вектора».
RT на русском 09:18
Экономика

Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции попросил оказать республике дополнительную финансовую помощь.
RT на русском 11:42
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Политика

Совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии

Совет Евросоюза подтвердил непризнание выборов в Белоруссии.
Piter.tv 09:07
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Общество

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ведомости вчера в 08:01
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Политика

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов.
РИА Новости 11:17
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Кино

После реконструкции в Севастополе открылся кинотеатр «Россия»

В Севастополе открыли кинотеатр "Россия", где только закончилась реконструкция. Торжественное открытие приурочили ко Дню российского кино.
Krym.News 03:18
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Общество

Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике

В немецкой клинике Charite заявили, что Алексей Навальный все еще находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:02
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Здоровье

Мясников назвал реальное число заболевших коронавирусом россиян

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что перенесших коронавирус россиян гораздо больше, чем считалось ранее.
Газета.Ru 12:22
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Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке под Оренбургом

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Шоу-бизнес

Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот

Американская модель Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот в новой фотосессии. Снимки знаменитость опубликовала в Instagram.
РЕН ТВ 26 августа в 10:44
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Общество

Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Чернышева рассказала, что часто на свадьбах человеку может стать плохо и случиться инсульт.
РИА Новости 06:35
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Футбол

Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

RT на русском 12:30
Политика

ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН

Ранее в Севастополе задержали военнослужащего ВМФ России, собиравшего и передававшего информацию с государственной тайной властям Украины.
Evo-rus.com 10:42
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро предстала в образе Мэрилин Монро

Известная певица Наталья Орейро недавно опубликовала несколько кадров с фотосессии, где она предстала в образе Мэрилин Монро.
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Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» призналась в изнасиловании в 14 лет

Британская актриса Джесси Кейв, известная всему миру по роли Лаванды Браун в "Гарри Поттере", сделала признание на непростую тему.
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Улицы Екатеринбурга остались без электричества из-за порванного кабеля

Электричество на ряде центральных улиц Екатеринбурга отключилось из-за несанкционированных земляных работ.
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Шоу-бизнес

Сергей Соседов об оскорбившем Корчевникова звёздном госте: «Так мог поступить только «инвалид на голову»

Сергей Соседов, комментируя ситуацию, отметил, что так мог поступить только «инвалид на голову».
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Глава Минпросвещения провел Общероссийское родительское собрание

Детям придется учиться в особых условиях.В пятницу, 28 августа, состоялось VII Общероссийское родительское собрание.
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Наука

В США создали долговечный аккумулятор, способный работать 28 тыс. лет

Работы по созданию устройства велись в 2 лабораториях Кембриджа.
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Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

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Политика

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

Ведомство заявило иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
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Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов

Российские операторы сотовой связи один за другим отменяют безлимитные тарифы для абонентов, сообщают «Известия».
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Общество

В российских школах отменят единый звонок с уроков

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