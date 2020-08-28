Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель
Смотрите также
Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
В Петербурге в задымленной квартире нашли истощенных малышей
Кадрами со свадьбы Юлии Зиминой поделилась ее подруга — Лариса Гузеева
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Меркель заявила о сохранении статус-кво в отношениях с Россией
Путин оценил трассу «Таврида» в Крыму
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты
WADA отреагировало на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США
Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,7 млн баррелей
Путин оценил текущий уровень цен на нефть
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
WADA отреагировало на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА
Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
В Латвии призвали использовать русский язык для переговоров с Москвой
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
Подробнее о событии