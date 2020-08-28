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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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REGNUM

Нефть Brent «зависла» вблизи $45,5 за баррель

REGNUM11:13
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Service08:05
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются на ослаблении опасений вокруг ураганов

Росбалт06:56
Телеканал 360°

Цена на нефть Brent опустилась к 45 долларам за баррель

Телеканал 360°06:52
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ослаблении опасений вокруг ураганов в США

ПРАЙМ06:29
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:07
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Газета.Ruвчера в 12:00

TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35

На Украине идёт расследование вооруженного нападения боевиков «Нацкорпуса» на автобус

Разгром националистами автобуса, в котором из Полтавы в Харьков ехали представители политического движения «Патриоты за жизнь», вызвал резонанс и на Украине, и в России.
Военное обозрение10:32

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ru03:08
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В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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