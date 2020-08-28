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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются на ослаблении опасений вокруг ураганов

Росбалтвчера в 06:56
Финмаркет

Высоки риски возврата Brent к диапазону $38-42/барр. - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 11:30
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 08:05
Neftegaz.ru

Лаура слабеет. Цены на нефть продолжают снижаться после взлета до 5-месячного максимума

Neftegaz.ruвчера в 04:04
ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются после обрушения урагана «Лаура» на территорию США

ПРАЙМвчера в 14:01
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русскомвчера в 01:07
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Газета.Ru27 августа в 12:00

Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина
Известиявчера в 00:10
67

В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
6

Президент Xiaomi анонсировал новое поколение подэкранных камер

Генеральный директор китайской корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал подэкранную камеру третьего поколения, которая, по его мнению, почти идеальна и сопоставима с традиционным шутером с селфи-камерой.
NewInformвчера в 08:59
13

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
64

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
119

Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42

Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новостивчера в 10:01
13