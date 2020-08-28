Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель
Смотрите также
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией
Кристина Асмус удивила поклонников кардинальной сменой имиджа
Блогер показал героев Marvel в исполнении российских актёров
ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске
США останутся в Южно-Китайском море, несмотря на протесты КНР
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Ксения Собчак заняла первое место в российском рейтинге Forbes
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Дело, по которому проходит адвокат Ефремова, не прекращали
Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США
Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,7 млн баррелей
Путин оценил текущий уровень цен на нефть
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты
ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Захарова ответила на призыв эстонского депутата к ЕС вмешаться в дела Белоруссии
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
Подробнее о событии