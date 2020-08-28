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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются на ослаблении опасений вокруг ураганов

Росбалт06:56
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Service08:05
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет06:20
Neftegaz.ru

Лаура слабеет. Цены на нефть продолжают снижаться после взлета до 5-месячного максимума

Neftegaz.ru04:04
ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются после обрушения урагана «Лаура» на территорию США

ПРАЙМ14:01
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:07
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Газета.Ruвчера в 12:00

Обвиняемого в организации убийства Старовойтовой направили в больницу

Обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин) находится в больнице при петербургском следственном изоляторе «Кресты».
Обвиняемого в организации убийства Старовойтовой направили в больницу
Известия13:56

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новости09:05
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35
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Сергей Иванов отстранен от должности главы Тербунского района

Тербунский районный суд поддержал СК РФ по Липецкой области об отстранении от должности на время расследования уголовного дела о превышение служебных полномочий главы администрации района Сергея Иванова.
Gorod4812:49
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