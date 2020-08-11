Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $45 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Политика
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
Культура
Первый канал объявил имена наставников проекта «Голос 60+»
Первый канал объявил имена наставников шоу «Голос 60+».
Общественная служба новостей 11:49
Политика
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные.
NewInform 09:08
Политика
Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса
«Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», – отметил российский лидер 11 августа на совещании с членами правительства.
Evo-rus.com 09:35
Политика
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии.
Известия 11:00
Транспорт
Из Петербурга в Самару запустят скоростной поезд «Стриж»
Санкт-Петербург, 12 августа 2020, 15:54 — REGNUM Скоростной поезд «Стриж» запустят из Петербурга в города Поволжья.
REGNUM 08:54
Кино
Фильм «Мой шпион» с Дэйвом Батистой получит продолжение
Культуромания 10:59
Единоборства
На турнире UFC Fight Night 174 Льюис победил Олейника нокаутом
Льюис хорошо защищался от удушающих, но через некоторое время взял в удушающий оппонента, после чего отправил Олейника в нокаут.
Evo-rus.com 02:38
Политика
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости 10:39
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 раскрыли три возможных сценария игры
В рамках Night City Wire прошла вторая презентация Cyberpunk 2077.
iReactor 10 августа в 18:22
Общество
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»
На Балтийском флоте 12 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск".
Российская газета 05:27
Футбол
Роналду выложил фото со своей девушкой
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией со своей девушкой Джорджиной Родригес.
Газета.Ru 11:12
Авто
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тыс. долларов
За роскошный внедорожник-лимузин 2019 года выпуска с пробегом 1609 километров актер просит 350 тысяч долларов или 25 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня 01:55
Происшествия
Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось
По данным издания, врачи предупредили родственников артистки, что прогнозы по состоянию ее здоровья неутешительные.
РИА Новости 11:21
Происшествия
Депздрав опроверг сообщения о смерти ребенка от прививки от кори
В Москве ребенок, привитый от кори, умер через три дня после вакцинации от врожденной патологии, его смерть, предварительно, не связана с прививкой.
РБК 11:23
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:42
Происшествия
Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова
В Санкт-Петербурге на очередном заседании по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, прокурор огласила протоколы обыска и осмотра его квартиры.
Lenta.ru 09:28
Футбол
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Напомним, после скандального поединка "Спартака" с "Сочи" в рамках 1-го тура российского первенства Федун сообщил, что клуб снимется с РПЛ.
Vprognoze.ru 06:51
Политика
Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии
RT на русском 10:39
Происшествия
Женщина чуть не попала в пасть акуле в собственный день рождения
Жительница США Исо Мачадо оказалась в метре от акулы во время празднования своего дня рождения на яхте у одного из друзей.
РИА Новости 08:30
Происшествия
В Боткинской больнице сообщили, что у них нет пациента Ефремова
В Боткинской больнице сообщили, что пациент Михаил Ефремов у них не числится, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:26
Наука
Разработан способ хранения электроэнергии в кирпичах
Новый Век 05:32
Общество
Домрачева прокомментировала протесты в Белоруссии
Sport.ru 03:30
Гаджеты
Компания Microsoft анонсировала смартфон Surface Duo
Компания Microsoft раскрыла фактическую цену и дату выпуска своего первого Android-смартфона Surface Duo.
МИТ 07:17
Политика
Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа
С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Коммерсантъ 08:32
Общество
Дирижер Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины.
Lenta.ru 10:03
Общество
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии.
РБК 09:45
Кино
Список фильмов с реальными сценами секса составлен киноэкспертами
Эксперты в области кинематографа опубликовали рейтинг фильмов, в которых актерам приходилось заниматься сексом перед камерой.
Live24 вчера в 09:11