Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Service05:26

Нефть дорожает на ожиданиях стимулирования экономики США

ПРАЙМвчера в 11:42

Цена нефти Brent возросла до $44,66 за баррель

Московский Комсомолец02:01

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:07

Мировые цены на нефть уверенно растут

REGNUM09:02

Котировки Brent и WTI растут на замедлении пандемии в США

Росбалтвчера в 07:14

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс10 августа в 01:45
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Автоматически обработано 7379 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Политика

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
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Культура

Первый канал объявил имена наставников проекта «Голос 60+»

Первый канал объявил имена наставников шоу «Голос 60+».
Общественная служба новостей 11:49
Политика

Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии

Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные.
NewInform 09:08
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Политика

Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса

«Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», – отметил российский лидер 11 августа на совещании с членами правительства.
Evo-rus.com 09:35
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Политика

Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии.
Известия 11:00
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Транспорт

Из Петербурга в Самару запустят скоростной поезд «Стриж»

Санкт-Петербург, 12 августа 2020, 15:54 — REGNUM Скоростной поезд «Стриж» запустят из Петербурга в города Поволжья.
REGNUM 08:54
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Общество

Назван формат обучения в школах России с 1 сентября 2020 года

SM News 07:28
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Кино

Фильм «Мой шпион» с Дэйвом Батистой получит продолжение

Культуромания 10:59
Единоборства

На турнире UFC Fight Night 174 Льюис победил Олейника нокаутом

Льюис хорошо защищался от удушающих, но через некоторое время взял в удушающий оппонента, после чего отправил Олейника в нокаут.
Evo-rus.com 02:38
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Политика

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости 10:39
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Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 раскрыли три возможных сценария игры

В рамках Night City Wire прошла вторая презентация Cyberpunk 2077.
iReactor 10 августа в 18:22
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Общество

На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»

На Балтийском флоте 12 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск".
Российская газета 05:27
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Футбол

Роналду выложил фото со своей девушкой

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией со своей девушкой Джорджиной Родригес.
Газета.Ru 11:12
Авто

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тыс. долларов

За роскошный внедорожник-лимузин 2019 года выпуска с пробегом 1609 километров актер просит 350 тысяч долларов или 25 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня 01:55
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Происшествия

Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось

По данным издания, врачи предупредили родственников артистки, что прогнозы по состоянию ее здоровья неутешительные.
РИА Новости 11:21
Происшествия

Депздрав опроверг сообщения о смерти ребенка от прививки от кори

В Москве ребенок, привитый от кори, умер через три дня после вакцинации от врожденной патологии, его смерть, предварительно, не связана с прививкой.
РБК 11:23
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Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:42
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Происшествия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

Газета.Ru 10:48
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Происшествия

Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова

В Санкт-Петербурге на очередном заседании по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, прокурор огласила протоколы обыска и осмотра его квартиры.
Lenta.ru 09:28
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Футбол

Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России

Напомним, после скандального поединка "Спартака" с "Сочи" в рамках 1-го тура российского первенства Федун сообщил, что клуб снимется с РПЛ.
Vprognoze.ru 06:51
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Политика

Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии

RT на русском 10:39
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Происшествия

Женщина чуть не попала в пасть акуле в собственный день рождения

Жительница США Исо Мачадо оказалась в метре от акулы во время празднования своего дня рождения на яхте у одного из друзей.
РИА Новости 08:30
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Происшествия

В Боткинской больнице сообщили, что у них нет пациента Ефремова

В Боткинской больнице сообщили, что пациент Михаил Ефремов у них не числится, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:26
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Наука

Разработан способ хранения электроэнергии в кирпичах

Новый Век 05:32
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Общество

Домрачева прокомментировала протесты в Белоруссии

Sport.ru 03:30
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Гаджеты

Компания Microsoft анонсировала смартфон Surface Duo

Компания Microsoft раскрыла фактическую цену и дату выпуска своего первого Android-смартфона Surface Duo.
МИТ 07:17
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Политика

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Коммерсантъ 08:32
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Общество

Дирижер Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины.
Lenta.ru 10:03
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Общество

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии.
РБК 09:45
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Кино

Список фильмов с реальными сценами секса составлен киноэкспертами

Эксперты в области кинематографа опубликовали рейтинг фильмов, в которых актерам приходилось заниматься сексом перед камерой.
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