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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:07
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Service05:26
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent возросла до $44,66 за баррель

Московский Комсомолец02:01
REGNUM

Нефть Brent поднялась в цене на 2%

REGNUM11:04
ПРАЙМ

Нефть дорожает на ожиданиях стимулирования экономики США

ПРАЙМвчера в 11:42
Росбалт

Котировки Brent и WTI растут на замедлении пандемии в США

Росбалтвчера в 07:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс10 августа в 01:45

СМИ: состояние Легкоступовой ухудшилось

Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем.
Газета.Ru13:00
1

Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова

В квартире бывшего доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко, нашли пакет с человеческой головой, обрез винтовки и запас патронов к нему.
РБК13:21
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Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
Военное дело05:46
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Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 11:49 — REGNUM Четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
REGNUM04:49
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ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

Банк России планирует попросить правительство и администрацию президента перенести до 1 января 2025 года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым в том числе относятся банки.
РБК12:28
5

В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам

На совещании о реформировании системы оплаты труда бюджетников секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил изменить систему начисления зарплаты бюджетникам, а именно врачам, учителям, работникам сферы культуры, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru00:20
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