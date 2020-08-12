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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $44,5 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,66 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:11
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 13:13
АК&М

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 13 августа понизился на 1.03%

АК&М03:07
REGNUM

Тенденция роста цен на нефть сохраняется

REGNUM01:14
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent увеличилась до $45,12 за баррель

Московский Комсомолец01:42
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась ниже $45,5 за баррель

Деловое.ТВвчера в 11:42
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 13 августа

Право.рувчера в 04:43

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
357

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в платье с глубоким декольте

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала наряд, подготовленный ко дню ее рождения.
Lenta.ruвчера в 03:14

Мишустин поддержал предложение по дополнительным источникам финансирования газификации Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в совещании по газификации и развитию энергосистемы Дальнего Востока, которое провел глава правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференцсвязи.
АСН2402:32

Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2020, 05:27 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.
REGNUM21:40
38

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется в декабре-январе

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Интерфакс01:50
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