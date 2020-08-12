Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
Подробнее о событии
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $44,5 за баррель

Деловое.ТВвчера в 11:06
REGNUM

Нефть Brent поднялась в цене на 2%

REGNUMвчера в 11:04
АК&М

Фьючерс на нефть марки Brent повысился на 1.33%

АК&Мвчера в 05:39
Росбалт

Котировки Brent и WTI растут в ожидании данных из США

Росбалтвчера в 06:47
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 05:26
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent возросла до $44,66 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 02:01
News.ru

Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель

News.ruвчера в 06:27

В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков
РИА Новостивчера в 11:16
16

В Югре учеников начальной школы обеспечат горячим бесплатным питанием

Ханты-Мансийск, 12 августа 2020, 13:07 — REGNUM В Югре во всех общеобразовательных организациях, независимо от формы собственности, будет обеспечено одноразовое бесплатное горячее питание для учеников с 1 по 4 классы включительно.
REGNUMвчера в 06:07

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили ситуацию в Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обсудил с коллегами из Польши, Латвии и Эстонии необходимость «сильного европейского ответа» на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии.
Взгляд.рувчера в 06:20
7

Глава UFC назвал победителя трилогии Миочич-Кормье лучшим тяжеловесом всех времен

Победителя третьего поединка между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье, который определится уже в эти выходные на UFC 252 в Лас-Вегасе, можно по праву считать величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств, уверен президент UFC, Дана Уайт.
FightTime.ruвчера в 13:58