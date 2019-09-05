Энергетика

РБКРБКЦена на Brent впервые c начала августа превысила $62 за баррель

Последний раз цена нефти Brent находилась выше $62 за баррель 2 августа. В середине августа Bloomberg сообщал, что американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы принесли выгоду российским нефтяным компаниям, которые с ноября 2018 года смогли заработать $905 млн.
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Цена на Brent впервые c начала августа превысила $62 за баррель

РБК12:22

Цена нефти превысила $62 за баррель

ТАСС11:20

Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель

Интерфакс01:40

Нефть Brent поднялась выше $62 впервые с августа

Известия11:22

Цена на нефть Brent превысила $62 впервые с начала августа

REGNUM11:24

Цена нефти Brent превысила $62

Газета.Ru11:09

Цены на нефть взлетели выше 61 доллара на новостях из Китая

Московский Комсомолецвчера в 23:16
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 12:31, Вашингтон
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Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Вести.Ru 09:32
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Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы

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В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой

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vtomske.ru вчера в 02:35
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Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
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Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России

Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

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Газета.Ru 10:27
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ОС Android 10 научилась определять загрязнение и перегрев порта USB

Одним из нововведений стала возможность ОС Android 10 определять загрязнение и перегрев порта USB.
Газета DAILY 06:12
Происшествия

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
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Общество

Медведев выделил деньги на закупку лекарств для тяжелобольных детей

Из Резервного фонда правительства РФ будут выделены деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, которые не производятся в России.
REGNUM 07:27
Общество

ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

В отчете говорится, что, несмотря на предпринятые меры по сокращению потребления алкоголя, ежегодно в Европе умирает 290 тысяч человек по причинам, связанным со спиртным.
Российская газета 06:10
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Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели почти четыре миллиона телезрителей

Невские Новости 11:06
Политика

Иерусалимский патриарх отказался признавать новую украинскую церковь

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Гаджеты

Nokia воскресила легендарную раскладушку

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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
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Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
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Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Политика

Путин сделал заявление об обмене заключенными с Киевом

Лидер России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными лицами между Россией и Украиной будет масштабным.
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К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

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Более 100 жителей Подмосковья пострадали от укусов гадюк с начала года

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Жена Кокорина времени не теряет: пока муж в колонии, она на курорте

В Сети появились откровенные пляжные фотографии жены футболиста Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии.
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Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек.
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Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера

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В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
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«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина

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В NASA намерены сбить астероид с ударом космического корабля

Специалисты NASA хотят рассмотреть возможность устранения астероидов при помощи космических кораблей.
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Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
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