Энергетика
РБКЦена на Brent впервые c начала августа превысила $62 за баррель
Последний раз цена нефти Brent находилась выше $62 за баррель 2 августа. В середине августа Bloomberg сообщал, что американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы принесли выгоду российским нефтяным компаниям, которые с ноября 2018 года смогли заработать $905 млн.
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Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Вести.Ru 09:32
Здоровье
Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия вчера в 20:43
Общество
В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой.
vtomske.ru вчера в 02:35
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Президент России Владимир Путин за несколько дней до терактов 11 сентября 2001 года предупреждал об угрозе 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
Lenta.ru 12:18
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Экономика
Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России
Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 09:18
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Гаджеты
ОС Android 10 научилась определять загрязнение и перегрев порта USB
Одним из нововведений стала возможность ОС Android 10 определять загрязнение и перегрев порта USB.
Газета DAILY 06:12
Происшествия
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Общество
Медведев выделил деньги на закупку лекарств для тяжелобольных детей
Из Резервного фонда правительства РФ будут выделены деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, которые не производятся в России.
REGNUM 07:27
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
В отчете говорится, что, несмотря на предпринятые меры по сокращению потребления алкоголя, ежегодно в Европе умирает 290 тысяч человек по причинам, связанным со спиртным.
Российская газета 06:10
Футбол
Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели почти четыре миллиона телезрителей
Невские Новости 11:06
Гаджеты
Nokia воскресила легендарную раскладушку
Lenta.ru 12:07
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Политика
Путин сделал заявление об обмене заключенными с Киевом
Лидер России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными лицами между Россией и Украиной будет масштабным.
Газета.Ru 08:49
Общество
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Жена Кокорина времени не теряет: пока муж в колонии, она на курорте
В Сети появились откровенные пляжные фотографии жены футболиста Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии.
Новые Известия 07:22
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 20 человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек.
Аргументы недели 10:01
Наука
Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
Территория новостей 02 сентября в 15:54
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Хоккей
«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина
Матч ТВ 08:00
Космос
В NASA намерены сбить астероид с ударом космического корабля
Специалисты NASA хотят рассмотреть возможность устранения астероидов при помощи космических кораблей.
UfacityNews.ru 03 сентября в 04:51
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35