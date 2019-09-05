Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 5 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,20%, составив $56,15 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,13% — до $60,62 за баррель.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:53, Вашингтон
Армия и оружие
СМИ назвали имена погибших в Сирии российских военнослужащих
РБК выяснил имена погибших в Сирии российских военнослужащих.
Коммерсантъ 09:29
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Здоровье
Найдена причина смерти от вейпинга и электронных сигарет в США
Naked Science 08:27
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Единоборства
Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Порье
Турнир UFC 242, главным боем которого станет титульный поединок Нурмагомедова с Порье пройдёт 7 сентября.
Чемпионат 01:45
Кино
Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»
Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Происшествия
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Российская газета 03:10
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе
Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.
7Дней.ру 09:00
Политика
Заседание суда по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе
Вопросы процедурного характера обсуждались в пятницу, 6 сентября, в Неаполе в ходе заседания суда по делу топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова, задержанного по запросу американской стороны.
Известия 08:21
Происшествия
Абызову предъявили новое обвинение
Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис.
Ведомости 09:40
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Происшествия
СК завел дело после обрушения заброшенного здания в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения заброшенного здания в Московской области, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
РИА Новости 09:24
Футбол
Адвокат: «Протасовицкий не знает об освобождении Кокорина и Мамаева»
Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко сообщила, что его клиент не знает о решении суда освободить Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО.
Матч ТВ 08:58
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Кино
Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»
Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Зеленский отклонил идею о легализации оружия на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение о легализации оружия с целью самозащиты.
РБК 09:02
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Театры
Театр им. Е.Вахтангова открыл 99-й сезон
В свою очередь художественный руководитель театра Римас Туминас сообщил, что театр открывает новый сезон 7 сентября премьерой спектакля «Пер Гюнт» Юрия Бутусова по пьесе Генрика Ибсена.
Агентство Москва 07:22
Политика
Лукашенко назвал США самой сильной страной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и заявил о намерении наладить отношения с Вашингтоном.
Lenta.ru 09:11
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18