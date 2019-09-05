Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 5 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,20%, составив $56,15 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,13% — до $60,62 за баррель.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Единоборства Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Порье Турнир UFC 242, главным боем которого станет титульный поединок Нурмагомедова с Порье пройдёт 7 сентября.

Кино Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение» Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Политика Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию 3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.

Политика Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.

Политика Заседание суда по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе Вопросы процедурного характера обсуждались в пятницу, 6 сентября, в Неаполе в ходе заседания суда по делу топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова, задержанного по запросу американской стороны.

Происшествия Абызову предъявили новое обвинение Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис.

Происшествия СК завел дело после обрушения заброшенного здания в Подмосковье Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения заброшенного здания в Московской области, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Футбол Адвокат: «Протасовицкий не знает об освобождении Кокорина и Мамаева» Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко сообщила, что его клиент не знает о решении суда освободить Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Кино Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны» Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

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Политика Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.

Театры Театр им. Е.Вахтангова открыл 99-й сезон В свою очередь художественный руководитель театра Римас Туминас сообщил, что театр открывает новый сезон 7 сентября премьерой спектакля «Пер Гюнт» Юрия Бутусова по пьесе Генрика Ибсена.

Политика Лукашенко назвал США самой сильной страной Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и заявил о намерении наладить отношения с Вашингтоном.

Кино В США умерла актриса Кэрол Линли Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.