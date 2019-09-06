Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $62 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). В ходе торгов дневной максимум был установлен на уровне $62,4 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стоимость барреля нефти Brent впервые с начала августа поднялась выше 62 долларов

Банки.рувчера в 11:31

Цена на нефть Brent превысила $62 впервые с начала августа

REGNUMвчера в 11:24

Цена нефти Brent впервые со 2 августа превысила $62 за баррель

ПРАЙМвчера в 11:44

Цены на нефть Brent держатся выше 61 доллара

Московский Комсомолецвчера в 22:13

Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель

Интерфаксвчера в 01:40

Нефть дешевеет: Brent - $60,62 баррель, WTI - $56,13

Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:47

Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русскомвчера в 01:06
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Гаджеты

Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip

Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip.
ТАСС вчера в 20:05
Общество

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04 сентября в 22:07
Экономика

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия 03 сентября в 18:15
Финансы

Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам

Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
Известия вчера в 17:02
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Кино

Андрей Звягинцев запланировал съёмки нового фильма на 2020 год

Говорит Москва вчера в 05:35
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Политика

Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае

Газета.Ru вчера в 23:26
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Космос

В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов

Подмосковье Сегодня вчера в 05:37
Экономика

Мантуров поддержал сжигание неперерабатываемого коммунального мусора

Мусоросжигательные заводы позволяют эффективно бороться с коммунальным мусором, который невозможно переработать, при этом вторичные полезные ресурсы отправляться на них не должны, сказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
ТАСС вчера в 17:49
Общество

Профсоюзы через SMS пригласили москвичей на выборы

Московская Федерация профсоюзов (МФП) пригласила жителей столицы на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва с помощью SMS, сообщается на сайте организации.
Москва 24 вчера в 09:07
Политика

Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета

Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 22:16
Кино

Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:42
Политика

За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Здоровье

Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без прививок

Департамент образования Москвы предлагает законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.
RT на русском вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия

Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором

Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия вчера в 17:48
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до семи человек.
РБК 03 сентября в 21:23
Политика

Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине

Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.
Пятый канал вчера в 01:06
Происшествия

В Уфе женщина ударила ножом ревнивого ухажера

Во время ссоры женщина разозлилась, схватила нож и ударила им мужчину в живот.
Общественная электронная газета вчера в 14:05
Экономика

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс вчера в 11:07
Происшествия

В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери

В польском Кракове ребенок родился спустя 56 дней после фактической смерти матери, пишет Gazeta Krakowska.
Известия вчера в 15:27
Политика

Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ

Утром 6 сентября на полях Восточного экономического форума Владимир Путин проводит беседу с представителями общественности Приморского края.
Пятый канал вчера в 23:21
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное