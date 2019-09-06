Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $62 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). В ходе торгов дневной максимум был установлен на уровне $62,4 за баррель.
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Стоимость барреля нефти Brent впервые с начала августа поднялась выше 62 долларов
Банки.рувчера в 11:31
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Гаджеты
Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip
Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip.
ТАСС вчера в 20:05
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04 сентября в 22:07
Экономика
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия 03 сентября в 18:15
Финансы
Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам
Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
Известия вчера в 17:02
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Кино
Андрей Звягинцев запланировал съёмки нового фильма на 2020 год
Говорит Москва вчера в 05:35
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Политика
Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае
Газета.Ru вчера в 23:26
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Космос
В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов
Подмосковье Сегодня вчера в 05:37
Экономика
Мантуров поддержал сжигание неперерабатываемого коммунального мусора
Мусоросжигательные заводы позволяют эффективно бороться с коммунальным мусором, который невозможно переработать, при этом вторичные полезные ресурсы отправляться на них не должны, сказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
ТАСС вчера в 17:49
Общество
Профсоюзы через SMS пригласили москвичей на выборы
Московская Федерация профсоюзов (МФП) пригласила жителей столицы на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва с помощью SMS, сообщается на сайте организации.
Москва 24 вчера в 09:07
Политика
Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета
Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 22:16
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:42
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Здоровье
Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без прививок
Департамент образования Москвы предлагает законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.
RT на русском вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия вчера в 17:48
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи человек
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до семи человек.
РБК 03 сентября в 21:23
Политика
Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине
Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.
Пятый канал вчера в 01:06
Происшествия
В Уфе женщина ударила ножом ревнивого ухажера
Во время ссоры женщина разозлилась, схватила нож и ударила им мужчину в живот.
Общественная электронная газета вчера в 14:05
Экономика
В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс вчера в 11:07
Происшествия
В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери
В польском Кракове ребенок родился спустя 56 дней после фактической смерти матери, пишет Gazeta Krakowska.
Известия вчера в 15:27
Политика
Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ
Утром 6 сентября на полях Восточного экономического форума Владимир Путин проводит беседу с представителями общественности Приморского края.
Пятый канал вчера в 23:21
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17