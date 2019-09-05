Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $62 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). В ходе торгов дневной максимум был установлен на уровне $62,4 за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель

Национальная служба новостейвчера в 13:42

Цена на Brent впервые c начала августа превысила $62 за баррель

РБКвчера в 12:22

Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель

Интерфаксвчера в 01:40

Цена нефти превысила $62 за баррель

ТАССвчера в 11:20

Цена нефти Brent превысила $62

Газета.Ruвчера в 11:09

Нефть Brent поднялась выше $62 впервые с августа

Известиявчера в 11:22

Стоимость барреля нефти превысила 62 доллара

Российская газетавчера в 11:38
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:43, Вашингтон
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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

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Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
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В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
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С бывшего вице-президента «Роснефти» сняли обвинения в мошенничестве

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Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

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RT на русском 00:37
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В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
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Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru вчера в 13:11
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Дождь вчера в 15:12
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Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге может не состояться

Напомним, в конце августа 2019 года агентство Associated Press со ссылкой на собственный источник сообщало, что Северная столица в 2021 году примет финал ЛЧ.
Петербургский дневник 03:12
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Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме «Матрица»

Дни24 02:18
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Путин назвал самое красивое место в мире

Газета.Ru 00:25
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Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд

Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41
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«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

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Газета.Ru вчера в 15:14
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек

Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
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В Красноярской тайге ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

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Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
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В Новосибирском метро появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира

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Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию

С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
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Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

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Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
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Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Как ранее сообщал News Front, допрос Петра Порошенко в ГБР должен был пройти еще во вторник.
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Энтузиаст построил DeLorean на воздушной подушке

Мэтт Риз построил копию культового автомобиля из кинофильма «Назад в будущее».
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

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