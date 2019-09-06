Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $62 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). В ходе торгов дневной максимум был установлен на уровне $62,4 за баррель.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Наука
Как добыть воду даже из воздуха пустыни: быстро и дешево
Популярная механика 11:39
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
Сборная Испании обыграла Румынию в отборочном матче Евро-2020 - 2:1, а защитник Серхио Рамос благодаря очередному голу вошел в десятку лучших бомбардиров в истории команды.
Российская газета 17:16
Политика
Абэ хочет обсудить с Путиным мирный договор во Владивостоке
Синдзо Абэ, слова которого приводит агентство Киодо, сообщил журналистам, что хотел бы провести встречу с президентом России, чтобы перевести переговоры по мирному договору на новый уровень.
EastRussia вчера в 23:16
Здоровье
В Минздраве сказали, кому нужно ставить прививку от гриппа
Самым эффективным способом профилактики считается вакцинация, так как состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ.
Новые Известия 22:04
Экономика
Путин поручил снизить ипотечный процент для молодых семей в ДФО
Владимир Путин согласился запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:44
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Политика
Нацсовет Украины по ТВ решил закрыть канал NewsOne через суд
Национальный совет по телерадиовещанию Украины обратится в суд с требованием добиться аннулирования лицензии и закрытия телеканала NewsOne.
News.ru 08:19
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета 14:47
Наука
Гуси могут высоко летать из-за замедленного метаболизма
В ходе исследования, проведенного американским астронавтом Джессикой Меир, выяснилось, что гуси могут легко летать на больших высотах благодаря замедленному метаболизму.
Goroday.ru вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Кино
Джастин Тимберлейк вернется к работе в кино
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк вернется на экраны.
Газета.Ru 19:48
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Футбол
«Ливерпуль» хотел, чтобы Джеррард ушел раньше
Спорт-Экспресс 18:49
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия 20:08
Шоу-бизнес
Домработница обвинила звезду «Кармелиты» Лекарева в домогательствах
Домработница дочери звезды сериала «Кармелита» Николая Лекарева обвинила актера в домогательствах, сообщает StarHit.
Пятый канал 18:31
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Президент Украины Владимир Зеленский находится в образе персонажа телесериала "Слуга народа" Василия Голобородько, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
ТАСС 21:44
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Технологии
Исследование: как пользователи Рунета покупают жилье
Большинство владельцев квартир покупали и искали их с помощью риелторов, однако потенциальные покупатели недвижимости планируют делать это через сайты объявлений, говорится в исследовании Mail.ru Group.
Реальное время 11:39
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия 19:57
Здоровье
Четыре причины, из-за которых вы незаметно толстеете
У полноты зачастую бывают скрытые причины.
MedikForum.ru 21:18
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости 18:24