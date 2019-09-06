Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). В ходе торгов дневной максимум был установлен на уровне $62,4 за баррель.

Цена на нефть Brent превысила $62 за баррель

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