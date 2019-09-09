Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.
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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 сентября

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Нефть активно дорожает, Brent торгуется у $63,5 за баррель

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Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

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Цены на нефть растут в понедельник утром

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Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

Интерфаксвчера в 01:41
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Политика

Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский

По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
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Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
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Знаменитое «звездное небо» на потолке Wraith впервые засияло оранжевыми, зелеными и лиловыми лампами.
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5 продуктов, которые на самом деле не помогают от простуды

Действительно ли при простуде помогают привычный всем чай с лимоном и малина, читайте в материале «Волгоградской правды.ру».
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Употребление куриного мяса может привести к развитию рака

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Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
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Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»

Впервые комикс «Танкистка» был экранизирован в 1995 году.
ГЛАС.RU 11:52
Политика

Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение поручить думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в осенние выборы в Мосгордуму проверить деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь.
РБК 09:42
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

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Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
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Политика

В Кремле подтвердили, что агент ЦРУ работал в администрации президента

В Кремле подтвердили, что Олег Смоленков работал в администрации президента, - пишет "Подъем".
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Кино

Кинофестиваль Arctic open проведут в Архангельской области

Мероприятие состоится уже в третий раз. III Международный кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельской области.
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Происшествия

Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

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Депутата избили в центре Москвы

Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
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Наука

Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров

Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
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Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
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В Абхазии милиция взяла под охрану ЦИК из-за митинга оппозиции

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Под Ростовом-на-Дону горит сухая трава на площади 2 тыс. кв. м

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Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом

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В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей

Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
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Черчесов – о Кутепове: «Могу только плечами развести и наблюдать»

Видите, уже год почти не играет. Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать.
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на ультиматум Украины по контракту на транзит газа, высказанный киевским политологом Вячеславом Ковтуном.
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Православный активист вызвал Шнурова поговорить по-мужски

Православный активист из Петербурга Сергей Алиев вызвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на серьезный разговор.
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Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
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Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
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Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами

Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
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В Минкультуры появится Департамент театров

В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
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Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией

COBRA расшифровывается как Cabinet Office Briefing Room A («Комната "А" заседаний кабинета министров») — чрезвычайный правительственный комитет, который занимается координацией действий органов британского правительства в случаях региональных или национальных кризисов, а также во время зарубежных событий, которые имеют серьезные последствия для страны.
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Как работают Яндекс.Новости?
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