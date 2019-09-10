Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.
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Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о выступлении в Самаре певца Димы Билана, появившегося на сцене в нетрезвом виде.
Lenta.ru 00:09
Армия и оружие
В Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
Наука
Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка
Российская газета 02:54
Спорт
Умер спортсмен из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытом море
Спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев, в минувшую субботу проплывший 30 километров в открытом море на соревнованиях в Греции, скончался после утренней пробежки, сообщил на своей странице в соцсети Facebook знакомый спортсмена Андрей Митьков и подтвердили в компании, руководителем которой является Макеев.
РИА Новости 01:28
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
Как и прочие доработанные Брабусом G-классы, новый Brabus G V12 900 «One of ten» отличается от донорского внедорожника расширенными колесными арками (плюс 10 см), иными бамперами, развитым спойлером сзади и капотом с дополнительными воздухозаборниками.
Авторевю вчера в 10:47
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика
Трамп заявил о готовности содействовать переговорам РФ и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед вылетом в Северную Каролину, что обмен заключенными между Россией и Украиной - это очень большой и положительный шаг.
Московский Комсомолец вчера в 15:58
Наука
Ученые обнаружили механизм для обезвреживания вируса СПИД
Совместное исследование ученых из России, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Финляндии позволило обнаружить механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД.
iReactor вчера в 21:55
Общество
В Екатеринбурге внесли корректировки в опрос по строительству храма
В Екатеринбурге депутаты гордумы поддержали предложенные мэрией изменения в положение о проведениях опросов населения в муниципалитете.
REGNUM 02:53
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Политика
Косачёв призывает Болгарию «окститься»
В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.
REGNUM 01:47
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Экономика
Индекс потребительских цен в Китае вырос на 2,8% в августе 2019 года
Индекс потребительских цен в Китае (CPI), являющийся главным маркером инфляции вырос на 2,8% в августе 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 10 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM 02:42
Гаджеты
Ноутбук Panasonic Toughbook 55 работает без подзарядки до 20 часов
Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов.
3DNews 02:01
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Футбол
Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном
Сборная России в Калининграде проводит тренировку перед матчем квалификации Евро-2020 против команды Казахстана.
Sports.ru 08 сентября в 06:54
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Общество
Во вторник в Москве снова ожидается летнее тепло
Синоптики рассказали, что во вторник, 10 сентября, в столице ожидается по-летнему теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Газета.Ru вчера в 23:17