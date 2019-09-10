Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.

Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Политика Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.

Финансы Доллару предсказали снижение курса до 30 рублей По мнению гендиректора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, именно Россия в ближайшем будущем станет островом стабильности в мировой экономике.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Экономика Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.

Общество Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.

Происшествия Косметолога в Москве обвинили в смерти пациентки По данным следователей, обвиняемая 14 июля 2019 года в арендуемом кабинете на Кастанаевской улице в Москве во время косметологической процедуры ввела 30-летней пациентке лекарственное вещество, после чего той стало плохо.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Политика Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках» Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.

Политика Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Политика В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.

Интернет Приложения-фонарики на Android крадут личные данные пользователей Порядка тысячи приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователей.

Политика Петербургский избирком хочет отменить итоги муниципальных выборов «Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Авто Новый седан Mazda 3 появится в России 1 октября Компания Mazda анонсировала старт продаж в России нового седана Mazda 3. Новинку предложат с безальтернативным 1,5-литровым двигателем SkyActiv-G мощностью 120 л.с. Первые «товарные» машины появятся у дилеров 1 октября 2019 года.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.

Политика Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.

Космос SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020 Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.

Армия и оружие Европол заявил, что выходцы с Северного Кавказа воевали на стороне ВСУ Выходцы с Северного Кавказа участвовали в конфликте в Донбассе на стороне украинских военных, говорится в докладе полицейского агентства ЕС Европол о террористических угрозах в 2018 году.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.