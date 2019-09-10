Энергетика
Expert.ruЦены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии
Новый министр долгое время находился в составе делегации Саудовской Аравии в ОПЕК. Утром 9 сентября к 8:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent выросли до $62,14 за баррель, поднявшись до $0,6 за баррель.
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