Энергетика
REGNUMЦена на нефть марки Brent превысила $63
Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:12, Вашингтон
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport замечен во время тестов
По фотографиям можно заметить, что спортивный универсал отличается обновленным обвесом, а также раздвоенным выхлопной системой и другими колесными дисками, а также меньшим дорожным просветом.
32CARS.ru 01:32
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Футбол
Футболисты сборной России победили Казахстан в отборе Евро-2020
Известия вчера в 16:44
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Армия и оружие
ОДК создаст двигатель нового поколения
В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости вчера в 01:47
Финансы
В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний
Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
Известия 10:49
Шоу-бизнес
Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана
Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
Собеседник 04:08
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих рептилий
Новый вид птерозавра, идентифицированый сотрудниками Лондонского университета королевы Марии, оказался одним из самых крупных существовавших когда-либо летающих животных.
Индикатор 07:04
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Космос
Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов
Вести.Наука 05:29
Наука
Гормон роста влияет на биологический возраст человека
В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Театры
Серебренников рассказал о планах «Гоголь-центра» на новый сезон
На встрече режиссёр рассказал коллективу о планах на новый сезон. Первой премьерой станет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха.
News.ru 06:26
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Футбол
«Спартак» примет участие в международном турнире в США
Газета.Ru 10:51
Киберспорт
Для Control выпустили патч, улучшающий производительность
В обновлении улучшили стабильность и общую производительность, исправили различные баги и вылеты, ошибки с прогрессом и достижениями, а также другие проблемы.
Cyber.sports.ru 09:50
Политика
В Госдуме стартовала осенняя сессия
Госдума начала работу в рамках осенней сессии нижней палаты парламента, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 05:32
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Политика
Суд Харькова отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова
Суд в Харькове отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект советского маршала Георгия Жукова.
News.ru 09:16
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Хоккей
Шайба Ткачёва вошла в топ-10 самых красивых голов недели КХЛ
КХЛ на официальном сайте определила топ-10 голов первой недели регулярного чемпионата.
Спорт БИЗНЕС Online 07:00
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30