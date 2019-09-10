Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника выросли

Банки.ру01:10

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 сентября

RT на русском01:03

Стоимость Brent превысила $63 за баррель

Росбалт08:40

Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

Взгляд.рувчера в 22:02

Цена нефти Brent впервые с 1 августа превысила 63 доллара

РЕН ТВ00:50

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

Известия00:00

Цена нефти марки Brent с августа впервые достигла $63 за баррель

РБК02:37
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 13:15, Вашингтон
Шоу-бизнес

Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее гибели

РИА Новости 12:48
Общество

Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип

Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Общество

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Энергетика

Россия увеличила экспорт водки на 14,7%

Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM 04:40
Политика

Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле

Должность чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США, в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 05:33
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru 04:13
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным

Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Общество

Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

Lenta.ru 11:50
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Единоборства

Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре

Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Политика

Опрос показал страны ЕС, где не поддерживают антироссийские санкции

Есть среди участников ЕС и страны, которые считают, что антироссийские санкции "слишком жесткие".
Pravda.Ru 12:39
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика

100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко

Депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 11:17
Происшествия

В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов

"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
ТАСС 12:30
Политика

В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке

РБК 11:59
Экономика

С 1 октября Украина избавится от 1, 2 и 5 копеек

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, которые перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года, планируется без ограничений и бесплатно принимать у населения к обмену на монеты и банкноты других номиналов в течение трех лет.
Вести.Ru 09:55
Армия и оружие

Появилось редкое видео флота Монголии

Российская газета 09:35
Технологии

В почтовом сервисе Mail.ru появилась кнопка вызова такси

Пока вызов такси через почту доступен только в приложении для Android устройств, но скоро разработчики добавят опцию и в iOS приложение Mail.ru.
Astera 09:52
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика

Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением

Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Политика

Лавров и Шойгу ответили на слова главы Пентагона о поведении России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ответили на слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил о том, что «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».
Известия вчера в 22:11
Политика

Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину

Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Гаджеты

Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч

3DNews 10:11
Политика

В Кремле оценили вероятность второго обмена пленными с Украиной

Россия и Украина могут провести второй раунд обмена заключенными.
URA.Ru 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное