Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.
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Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника выросли

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Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

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Цена нефти марки Brent с августа впервые достигла $63 за баррель

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