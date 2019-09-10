Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.
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LG может покинуть российский рынок смартфонов
Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
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Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
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Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
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Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Происшествия
В Челябинске из психбольницы сбежали два ранее судимых пациента
В Челябинске из психоневрологической больницы сбежали двое мужчин, находящихся на принудительном лечении.
Znak.com 01:08
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM вчера в 00:12
Политика
Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Происшествия
Пассажиры самолета пострадали из-за турбулентности в Германии
В Германии пассажирский лайнер попал в зону турбулентности. Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказали в пожарной службе Берлина.
РЕН ТВ вчера в 15:33
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Газета.Ru вчера в 00:55
Футбол
Жирков устроил футбольный фристайл во время матча с Казахстаном
Футболист сборной России Юрий Жирков во время матча против Казахстана устроил на поле футбольный фристайл.
Life.ru вчера в 16:21
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Здоровье
Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам
На скорейшем принятии поправок, которые введут в законодательство такую норму, настаивает Минздрав РФ.
Российская газета 02:35
Происшествия
Суд арестовал напавшего на Памфилову
ТАСС вчера в 12:18
Культура
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РИА Новости 02:10
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
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В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
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Дональд Трамп отменил переговоры с талибами
Ключевые лидеры талибов сегодня должны были провести переговоры с Трампом в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде и уже прибыли в США, но в последний момент президент отменил встречу.
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Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
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Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Культура
Православный активист вызвал Сергея Шнурова на серьёзный разговор
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Происшествия
Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе
Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.
ТАСС 02:08
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Диета – не повод лишать себя важных нутриентов!
Эксперты рассказали, как предотвратить нехватку нутриентов.
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Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Игры
Пора разбивать копилки: в Sea of Thieves появляются питомцы и премиум-валюта
В игре появится новый вид валюты, Древние монеты. Добыть их можно простым способом: купить за реальные деньги.
Игромания.ру вчера в 16:45