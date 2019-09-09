Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа

RT на русском20:47

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов пятницы

Банки.ру07 сентября в 03:15

Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Газета.Ru20:49

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:11

Цена нефти Brent превысила $63

ТАСС20:21

Нефть подорожала на 1%

Эхо Москвы21:04

Нефть подорожала из-за сообщений о смене главы минэнерго Саудовской Аравии

Взгляд.ру02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Экономика

ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года

Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы.
Газета.Ru 15:59
Наука

Древнее глобальное потепление могло быть связано с орбитой Земли

Газета DAILY 11:35
Политика

Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru 15:50
Футбол

Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

Победу российской команде принес защитник Марио Фернандес, который забил головой на 89-й минуте после того, как со стандарта мяч во вратарскую отправил Александр Головин.
Вести.Ru 16:40
Здоровье

В России выросли цены на жизненно необходимые препараты

«По итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%», – говорится в сообщении.
ФедералПресс 15:26
Происшествия

В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме

Газета.Ru 14:24
Политика

Пенсионная реформа 2024 года коснется только женщин

Женщинам поднимут возраст выхода на пенсию до 65 лет, то есть уравняют в правах с мужчинами.
Deita.ru вчера в 21:15
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Гаджеты

LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию

Южнокорейский производитель техники LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию, сообщает «Ъ». По данным аналитического агентства GS Group, в первом полугодии 2019 года LG поставила в Россию всего 5 тыс. смартфонов.
Retailer.ru 07:51
Политика

В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже

В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Политика

Александр Осипов лидирует на выборах губернатора Забайкалья

Телеканал 360° вчера в 09:51
Авто

Кроссовер Hyundai Creta получил спецверсию для рынка России

Южнокорейский кроссовер Hyundai Creta получил спецверсию для рынка России под названием Rock Edition.
UfaTime.ru 14:38
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ 15:36
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Общество

Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»

РИА Новости 20:48
Авто

Mitsubishi Pajero заменят новой моделью

На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс 10:06
Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Космос

Ученые ищут первые звезды во Вселенной

Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия 18:02
Армия и оружие

Рогозин пообещал завершить летные испытания корабля «Орел» к 2028 году

DP.RU 06:38
Происшествия

Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены

ТАСС 19:07
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Lenta.ru 03:50
Экономика

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Баскетбол

Бросок на юг: разыгрывающий сборной РФ может перебраться в Краснодар

Сам игрок заинтересован в переезде в Краснодар.
Известия 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное