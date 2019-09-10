Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
В Италии заблокировали 114 сайтов с нелегальными футбольными трансляциями
В Италии в рамках операции «Free Football» было заблокировано 114 сайтов с нелегальными трансляциями.
Sports.ru вчера в 11:04
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Финансы
ЦБ предложил дать ему новые полномочия по контролю за долгами россиян
ЦБ предлагает внедрять меры прямого количественного ограничения поэтапно: после сбора замечаний участников рынка (банков, нефинансовых организаций, аналитиков и экспертов) он разработает предложения по изменению в законодательства.
РБК 05:27
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru вчера в 13:03
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
Как и прочие доработанные Брабусом G-классы, новый Brabus G V12 900 «One of ten» отличается от донорского внедорожника расширенными колесными арками (плюс 10 см), иными бамперами, развитым спойлером сзади и капотом с дополнительными воздухозаборниками.
Авторевю вчера в 10:47
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Экономика
В SWIFT не считают криптовалюты конкурентом. Их назвали бесполезными
Единственная криптовалюта, которая имеет какой-либо потенциал, это Libra от Facebook, считают в международной межбанковской системе SWIFT.
РБК 05:12
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Политика
Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.
RT на русском 05:32
Происшествия
Против учебы. Сургутский подросток угрожал пистолетом своим родителям
Вместо учебников взял в руки оружие. С самого утра взбудоражены городские соцсети: ребенок восстал против родителей.
СургутИнформТВ 02:22
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Авто
Mitsubishi Pajero заменят новой моделью
На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
Общество
«Росконтроль» нашел кишечную палочку в зерненом твороге
Эксперты «Росконтроля» проверили зерненый творог, продающийся на полках российских магазинов.
Известия 02:31
Авто
BMW представил новый концепт BMW 4-Series Coupe
На мотор-шоу во Франкфурте баварский производитель показал свою концептуальную модель под названием Concept 4. Концепт-кар BMW Concept 4 демонстрирует публике в каком направлении движется дизайнерская мысль при разработке серийной версии купе.
Тарантас Ньюс 03:29
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика
В Болгарии задержан лидер движения «Русофилы»
В Болгарии задержан глава Национального движения "Русофилы" Николай Малинов и его заместитель Милен Чакыров.
Вести.Ru 02:48
Шоу-бизнес
10-летняя дочь Витаса снимется в китайском кино
Вокруг ТВ 05:29