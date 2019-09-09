Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа

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Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов пятницы

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Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

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Баррель нефти Brent стал дороже $63

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Цена нефти Brent превысила $63

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Цены на нефть растут в понедельник утром

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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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Группа российских, британских, финских, швейцарских и американских ученых обнаружила механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИД, сообщил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).
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Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
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Власти 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начинают расследование по подозрению компании Google, принадлежащей американской корпорации Alphabet, в нарушении антимонопольного законодательства.
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Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

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Во время прогулки на воспитателя и двух детей ясельной группы упало дерево.
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Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

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Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
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РИА Новости вчера в 19:53
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