Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
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Происшествия
Сотрудница кофейни в Дубае вернула полиции сумку с 50 тыс. долларов
РЕН ТВ вчера в 18:04
Футбол
Семин раскритиковал календарь «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о календаре «железнодорожников» в сентябре.
Спорт-Экспресс вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт вчера в 07:49
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ приняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Интернет
«Роскачество» дало рекомендации по защите от мошенников в соцсетях
В «Роскачестве» подготовили ряд рекомендаций по защите от мошенников в социальных сетях.
Вечерняя Москва вчера в 06:46
Политика
Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак
Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.
РБК вчера в 23:30
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю
В ночь на субботу, 7 сентября, российский робот «Федор» возвратился на Землю с Международной космической станции.
Петербургский дневник 07 сентября в 02:53
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Наука
Ученые обнаружили механизм, обезвреживающий вирус СПИД
Группа российских, британских, финских, швейцарских и американских ученых обнаружила механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИД, сообщил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).
Вечерняя Москва вчера в 21:17
Культура
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
Власти 48 штатов проведут антимонопольное расследование против Google
Власти 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начинают расследование по подозрению компании Google, принадлежащей американской корпорации Alphabet, в нарушении антимонопольного законодательства.
ТАСС вчера в 15:17
Футбол
Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в отборе ЕВРО-2020
Футболисты сборной Германии обыграли команду Северной Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости вчера в 17:15
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Шоу-бизнес
«С ума сошли»: Слава высказалась о молодом любовнике
Певица Слава (наст.имя Анастасия Сланевская) довольно резко высказалась о слухах про ее молодого любовника.
Дни.ру вчера в 10:54
Происшествия
Упавшее дерево убило девочку в детском саду Краснодара
Во время прогулки на воспитателя и двух детей ясельной группы упало дерево.
Свободная Пресса вчера в 06:32
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Происшествия
Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду
РИА Новости вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 вчера в 06:52
Происшествия
17 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса в Подмосковье
РИАМО 08 сентября в 07:41
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Общество
Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»
РИА Новости вчера в 19:53
Наука
Живые крокодилы помогают понять анатомию динозавров
Результаты позволяют создать новую теорию, улучшающую понимание анатомии головы тираннозавра рекс.
XXII век вчера в 07:30
Общество
Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин
Роскачество в ходе проверки одного из самых популярных видов быстрых завтраков, шоколадных шариков, выяснило, что треть из проверенных торговых марок содержит токсины.
ТАСС вчера в 02:16