Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить блогера Алексея Навального является заведомо невыполнимым, поскольку в соответствии с российским законодательством для этого нет никаких оснований.
Чёрный датчик на торце произведённых в Китае смартфонах Apple и Samsung представляет собой датчик инфракрасного излучения, который также есть на пультах управления бытовой техники, и представляет как плюсы, так и минусы.
Начало года также для производителей калия началось с позитивной динамики, которую, по мнению экспертов, поддержат низкий уровень запасов и высокая стоимость сельхозпродукции, которая гарантирует платежеспособность потребителей.
В начале 2021 года австрийский мотопроизводитель KSR Group анонсировал появление сразу четырех новых мотоцикла под таинственной маркой M. Тогда появились предположения, что компания пытается возродить итальянский бренд Malaguti.