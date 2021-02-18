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РИА Новости
РИА Новости

Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года

Цена на нефть марки Brent превысила 65 долларов за баррель впервые с 21 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Цена нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года

ТАСС20:02

Цена нефти Brent превысила 65 долларов

Взгляд.ру20:25

Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года

РИА Новости20:41

Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США

ПРАЙМ23:58

Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель

RT на русском20:13

Цены на нефть повышаются, Brent движется к $64 за баррель

Росбалт16 февраля в 02:24

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