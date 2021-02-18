Россиянам рассказали об опасности черного датчика на китайских смартфонах

Чёрный датчик на торце произведённых в Китае смартфонах Apple и Samsung представляет собой датчик инфракрасного излучения, который также есть на пультах управления бытовой техники, и представляет как плюсы, так и минусы.