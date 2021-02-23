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РИА Новости
РИА Новости

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

Цена на нефть марки Brent впервые с января прошлого года превысила 66 долларов за баррель. В ходе торгов стоимость апрельского фьючерса на нефть североморской смеси на лондонской бирже ICE достигала 66,02 доллара за баррель. По данным на 06.48 мск она торгуется на уровне 65,25 доллара за баррель.В источнике
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Стоимость нефти Brent достигла 66,02 доллара за баррель

ФАН22:30

Стоимость нефти Brent превысила $66 за баррель

ПРАЙМ00:10

Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

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Стоимость нефти Brent обновила рекорд января 2020 года

Московский Комсомолец23:01

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

РИА Новости22:55

Цена нефти Brent превысила $66 впервые с января 2020 года

ТАСС20:38

Цена нефти сорта Brent превысила $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года

SM News21 февраля в 06:47
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Глава правящей партии Грузии поблагодарил силовиков за задержание Мелии

Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поблагодарил силовиков, которые участвовали в задержании лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию.
РБК02:40