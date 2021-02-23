Цена на нефть марки Brent впервые с января прошлого года превысила 66 долларов за баррель. В ходе торгов стоимость апрельского фьючерса на нефть североморской смеси на лондонской бирже ICE достигала 66,02 доллара за баррель. По данным на 06.48 мск она торгуется на уровне 65,25 доллара за баррель.

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