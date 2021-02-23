Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года
Цена на нефть марки Brent впервые с января прошлого года превысила 66 долларов за баррель. В ходе торгов стоимость апрельского фьючерса на нефть североморской смеси на лондонской бирже ICE достигала 66,02 доллара за баррель. По данным на 06.48 мск она торгуется на уровне 65,25 доллара за баррель.В источнике
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Цена нефти сорта Brent превысила $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года
SM News21 февраля в 06:47