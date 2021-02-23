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РИА Новости
РИА Новости

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

Цена на нефть марки Brent впервые с января прошлого года превысила 66 долларов за баррель. В ходе торгов стоимость апрельского фьючерса на нефть североморской смеси на лондонской бирже ICE достигала 66,02 доллара за баррель. По данным на 06.48 мск она торгуется на уровне 65,25 доллара за баррель.В источнике
Подробнее о событии

Нефть марки Brent на лондонской бирже превысила $66 за баррель впервые за год

Эхо Москвы00:34

Цена нефти Brent превысила $66 впервые с января 2020 года

ТАСС20:38

Стоимость нефти Brent превысила $66 за баррель

ПРАЙМ00:10

Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

RT на русском22:03

Стоимость нефти Brent обновила рекорд января 2020 года

Московский Комсомолец23:01

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

РИА Новости22:55

Цена нефти сорта Brent превысила $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года

SM News21 февраля в 06:47
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LG остановила работу над раздвижным смартфоном Rollable со скручивающимся дисплеем

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