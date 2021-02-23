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РИА Новости

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

Цена на нефть марки Brent впервые с января прошлого года превысила 66 долларов за баррель. В ходе торгов стоимость апрельского фьючерса на нефть североморской смеси на лондонской бирже ICE достигала 66,02 доллара за баррель. По данным на 06.48 мск она торгуется на уровне 65,25 доллара за баррель.В источнике
Подробнее о событии

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

РИА Новости22:55

Стоимость нефти Brent превысила $66 за баррель

ПРАЙМ00:10

Цена нефти сорта Brent превысила $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года

SM News21 февраля в 06:47

Цена нефти Brent превысила $66 впервые с января 2020 года

ТАСС20:38

Цена нефти марки Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

News.ru21:18

Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года

Российская газета21:18

Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

RT на русском22:03
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